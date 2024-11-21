1400 км от Земли. Флаг Украины взвился в космосе (фото)

Что известно о флаге Украины в космосе

Инициатором того, чтобы развернуть сине-желтый в космосе стал американский предприниматель и коммерческий астронавт Джаред Айзекман, являющийся другом посла UNITED24 Скотта Келли.

Джаред вместе с еще тремя гражданскими членами экипажа в капсуле космического корабля Dragon 2 сфотографировались с флагом Украины, выразив таким образом поддержку нашей стране в войне с российским агрессором.

Флаг Украины в космосе (фото: UNITED24)

Отметим, что во время миссии, транслируемой в прямом эфире, Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис поочередно выбрались из капсулы, выполнили серию маневров над Австралией, Новой Зеландией и Тихим океаном и вернулись обратно.

"Мы знаем, что это лишь один шаг в гораздо более длинном путешествии, и очень гордимся быть частью этого. Дома у всех нас много работы, но отсюда Земля кажется идеальным миром", - комментирует Джаред свое достижение.

К слову, два года назад Джаред поддержал сбор Скотта Келли через UNITED24, пожертвовав 100 000 долларов на авто скорой помощи.

Теперь благодаря ему украинский флаг прошел эллиптической орбитой путь на рекордном со времен программы "Аполлон" расстоянии - 1400 км от Земли.

Что известно о миссии SpaceX Polaris Dawn

Эта миссия стала знаковым событием в мире космических путешествий, открыв новую эру космического туризма. Амбициозный проект компании Илона Маска стал первым в мире коммерческим полетом, во время которого астронавты вышли в открытый космос.

Одной из главных целей миссии было тестирование новых технологий, в частности нового скафандра SpaceX для выхода в открытый космос, который разрабатывался с учетом предстоящих полетов на Луну и Марс.

Миссия Polaris Dawn установила несколько рекордов. В частности речь идет о самой высокой орбите для пилотируемого космического корабля SpaceX, первом коммерческом выходе в открытый космос, а также самом длительном выходе в открытый космос для частных астронавтов.