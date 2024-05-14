14 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела

14 мая 2024 года верующие чтят память мученика Исидора.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Исидор Хиосский был раннехристианским мучеником из Александрии, проживавшим на острове Хиос, Греция. В 249 году его призвали на военную службу по указу императора Декия. Будучи христианином, Исидор отказался принести жертвы языческим идолам, за что его пытали, а в 251 году убили мечом.
Наши предки прозвали святого Исидора Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управлении северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, а вместе с ним возвращаются последние приносящие тепло перелетные птицы.
В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Но время посева выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.
Также в этот день следует воздержаться от оставления гостей на ночь в доме, как это может привести к разладу в семье. Сажать огурцы следует в случае отсутствия резкого северного ветра.
Запрещено также организовывать празднование, охоту и ловить рыбу. День следует провести в труде.
Именины 14 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.
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