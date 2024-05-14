14 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела

История и традиции дня

Исидор Хиосский был раннехристианским мучеником из Александрии, проживавшим на острове Хиос, Греция. В 249 году его призвали на военную службу по указу императора Декия. Будучи христианином, Исидор отказался принести жертвы языческим идолам, за что его пытали, а в 251 году убили мечом.

Наши предки прозвали святого Исидора Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управлении северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, а вместе с ним возвращаются последние приносящие тепло перелетные птицы.

В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Но время посева выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.

Важные приметы этого дня:

Ясная вечерняя погода обещала много огурцов.

Холодный день - сигнал холодного лета.

Ранние ласточки - предвестники счастливого рока.

Увидев первую ласточку, обмылся молоком, имел белую и чистую кожу.

Высота полета ласточок предполагала погоду: высокий полет - без осадков, низкий - к дождю.

Что строго запрещено делать в этот день

Также в этот день следует воздержаться от оставления гостей на ночь в доме, как это может привести к разладу в семье. Сажать огурцы следует в случае отсутствия резкого северного ветра.

Запрещено также организовывать празднование, охоту и ловить рыбу. День следует провести в труде.

Именины 14 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.