14 худших мест для романтического свидания на День святого Валентина

Где не надо праздновать День святого Валентина

Фастфуд

Даже если вы оба обожаете бургеры, уютный небольшой ресторанчик или домашний ужин будут выглядеть значительно лучше. Ведь День влюбленных - точно не тот день, когда стоит есть с пластиковых подносов.

Слишком дорогой ресторан

Хотите поразить партнера или партнершу? Это замечательно! Но если вы выбрали ресторан, где цены вызывают головокружение, атмосфера может испортиться из-за стресса и нежелания тратить все свои сбережения.

Визит к родственникам

Ничто так не "убивает" романтику, как семейные разговоры о работе, здоровье и будущих внуках.

Слишком людные места

Торговые центры, площади, популярные рестораны - в День святого Валентина они заполнены людьми, а атмосфера сплошного хаоса точно не будет способствовать романтике.

Место, которое вам не нравится

Если вы решили сделать подарок или сюрприз, не выбирайте место, которое явно вам не нравится (даже если оно может впечатлить вашу вторую половинку). Это может испортить настроение и вызвать ненужные напряжения между вами.

Рыбалка или охота

Романтика - это приятные впечатления, а не запах рыбы или охотничья трофейная добыча.

Место, где работают ваши знакомые

Это может создать неудобство и сделать вашу встречу менее частной. Даже если это кафе или ресторан, где вы привыкли бывать, постоянное внимание со стороны знакомых может нарушить вашу приватность и расслабленную атмосферу.

Выставка или конференция

Это может быть интересно для работы или саморазвития, но для романтического вечера - точно неудачный выбор.

ТРЦ

Хотя для некоторых это может быть веселым опытом - вместе гулять по ТЦ, выбирать одежду или продукты для ужина, однако на День святого Валентина такое место - не совсем "то". Вы будете больше похожи на друзей по шопингу, чем на влюбленную пару.

Бары с эксцентричными коктейлями

Планируете вечер с коктейлями? Выбирайте бары с хорошим обслуживанием и спокойной атмосферой. Места, где вам предлагают очень экстравагантные или очень крепкие коктейли, могут нарушить романтическую атмосферу.

Большой концерт

Концерты или фестивали - это очень весело, конечно. Но шум, толпа и отсутствие возможности поговорить обычно не создают интимной атмосферы для идеального свидания.

Места с плохим доступом

Небольшой ресторан или кафе, до которых трудно добраться или которые имеют проблемы с парковкой, могут вместо романтического настроения подарить вам только раздражение и эмоциональное истощение.

Караоке

Пойти в караоке с друзьями - это весело и прикольно. Но потянуть свою вторую половинку петь 14 февраля... Даже если вы обладаете очень классными вокальными данными, лучше откажитесь от такой идеи в этот день.

Набережная

Пляжи и набережные летом - идеальное место для свидания. Но подумайте дважды: комфортно ли будет вам и вашей половинке гулять по таким романтическим локациям в феврале, когда на улице ветра и мороз?

Куда пойти в День святого Валентина

Можем предложить вам несколько вариантов проведения свидания в День влюбленных.

Например, погуляйте по исторической части вашего города. Или же сходите на совместный мастер-класс по кулинарии, керамике или живописи, что позволит вам не только проявить творчество, но и укрепить отношения через совместную деятельность.

Если вам не хочется выходить из дома, устройте просмотр любимых фильмов дома под теплым одеялом. Можете даже выпить вина под кино, или заказать пиццу, или суши.

Еще один очень классный вариант (конечно, если есть такая возможность) - организовать романтический ужин на крыше, чтобы насладиться не только романтическим ужином, но и хорошим видом на вечерний город. Сейчас, к слову, есть много компаний, которые занимаются организацией подобных свиданий.

Отдых вдали от мегаполисной суеты в загородном комплексе или отеле с возможностью насладиться природой и побыть только вдвоем - тоже классный вариант для 14 февраля.

Также неплохо организовать для себя и вашей второй половинки расслабляющий спа-день или вечер с массажем, ароматерапией и релаксацией.

Ну и, конечно, куда же без классики. Забронируйте столик в уютном ресторане с живой музыкой и свечами. Это точно не испортит ваше настроение в День святого Валентина.

Главное, помните: выбор локации - это не просто организационный момент, а возможность сделать День святого Валентина по-настоящему особенным и наполненным романтикой.

Однако даже если вы никуда не собираетесь идти в этот день - то уделите своему партнеру или партнерше максимум внимания, заботы и подарите частичку своего тепла. А лучше, делайте это не только 14 февраля.