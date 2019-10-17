14-річний підліток вбив рідного діда на Закарпатті: усі деталі

Підліток влаштував різанину на Закарпатті. У результаті нападу загинув 63-річний чоловік, а головним підозрюваним правоохоронці вважають його 14-річного онука. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в області.

Трагедія сталася у селі Костилівка Рахівського району.

Про смерть чоловіка в поліцію повідомив його 35-річний син, який і виявив батька мертвим у дворі будинку, де він жив. Дзвінок правоохоронцям надійшов близько 14:00 в середу, 16 жовтня.

63-річний житель Рахівщини загинув від ножового поранення в груди.

Підліток убив свого діда на Закарпатті (фото: zk.npu.gov.ua)

У процесі слідства було встановлено, що смертельне поранення чоловіку наніс його неповнолітній онук.

Слідчі працюють над з'ясуванням всіх обставин справи, а також намагаються зрозуміти, які мотиви могли спонукати 14-річного онука вбити рідного дідуся.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.