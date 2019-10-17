14-летний подросток убил родного деда на Закарпатье: все детали

Подросток устроил резню на Закарпатье. В результате нападения погиб 63-летний мужчина, а главным подозреваемым правоохранители считают его 14-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Трагедия произошла в селе Костылевка Раховского района.

О смерти мужчины около в полицию сообщил его 35-летний сын, который и обнаружил отца мертвым во дворе дома, где он жил. Звонок правоохранителям поступил около 14:00 в среду, 16 октября.

63-летний житель Раховщины погиб от ножевого ранения в грудь.

Подросток убил своего деда на Закарпатье (фото: zk.npu.gov.ua)

В процессе следствия было установлено, что смертельное ранение мужчине нанес его несовершеннолетний внук.

Следователи работают над выяснением всех обстоятельств дела, а также пытаются понять, какие мотивы могли сподвигнуть 14-летнего внука убить родного дедушку.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.