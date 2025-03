14 игр Apple Arcade, которые захватят ваши сердца в 2025 году

Balatro

Популярная карточная игра Balatro теперь доступна в Apple Arcade. Она идеально адаптирована для мобильных устройств, сохраняя весь функционал версии для ПК.

Игроки могут собирать уникальные карты Джокеров, менять правила покера и стремиться к рекордным очкам. Подходит как для новичков, так и для опытных игроков.

Balatro (фото: Engadget)

Skate City: New York

Игра Skate City: New York - это не просто обновление, а полноценная новая версия популярного скейтборд-симулятора. Улучшена графика, добавлены детализированные локации Нью-Йорка и обновленный режим Pro Skate, где каждый заезд генерируется заново.

Игроки могут выполнять трюки, собирать комбо и проходить уникальные испытания. Подходит как для быстрого развлечения, так и для глубокого погружения.

Skate City: New York (фото: Engadget)

Threes!

Классическая головоломка Threes!, ставшая основой жанра "скользящих чисел", теперь в Apple Arcade. Простая, но захватывающая механика: объединяйте числа, создавайте новые комбинации и наслаждайтесь забавными комментариями игры. Threes! по-прежнему остается одной из лучших мобильных головоломок.

Threes! (фото: Engadget)

What the Golf? / What the Car?

Игры What the Golf? и What the Car? отличаются абсурдным и веселым геймплеем. Они берут за основу гольф и гонки, но превращают их в хаос: вместо мяча можно ударить яйцо или даже целый дом.

В What the Car? игроки управляют машинами, которые могут отращивать ноги, летать на реактивном ранце или даже косить траву. Обе игры наполнены юмором, неожиданными механиками и множеством уровней.

What the Golf? / What the Car? (фото: Engadget)

Mini Motorways / Mini Metro

Игры Mini Motorways и Mini Metro объединяют расслабляющий стиль с напряженным геймплеем. В Mini Motorways нужно строить дороги, чтобы обеспечить движение транспорта, а в Mini Metro - прокладывать метро.

По мере роста города задачи усложняются, и в какой-то момент система неизбежно выходит из-под контроля. Эти игры предлагают бесконечную возможность для экспериментов и стратегического мышления.

Mini Motorways / Mini Metro (фото: Engadget)

Grindstone

Grindstone - увлекательная головоломка, в которой игрок управляет викингом, прорубающим себе путь через монстров. Нужно соединять врагов одного цвета в ряд, чтобы наносить удары, а специальные камни позволяют менять цвет в цепочке для еще больших комбинаций.

В игре есть сложные боссы, разнообразные предметы и дополнительные режимы, которые делают прохождение еще интереснее. Grindstone - одна из лучших игр на Apple Arcade для любителей тактических головоломок.

Grindstone (фото: Engadget)

Alto’s Adventure / Alto’s Odyssey

Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey - это расслабляющие и красивые игры о сноубординге и сэндбординге. Простое управление - прыжки и выполнение трюков - делает их доступными, но в то же время они предлагают сложные испытания и много контента для повторного прохождения.

Игра мотивирует становиться лучше, выполняя задания, но при этом сохраняет медитативную атмосферу. Это идеальный вариант как для коротких игровых сессий, так и для долгих путешествий.

Alto’s Adventure / Alto’s Odyssey (фото: Engadget)

Sp!ng

Sp!ng - это стильная и увлекательная головоломка, в которой игрок управляет шариком, используя точки-якоря для движения. Игроку нужно правильно рассчитывать траекторию и избегать ловушек, чтобы собрать все драгоценные камни и добраться до выхода.

Геймплей прост в освоении, но предлагает множество испытаний и возможностей для соревнований. Это отличная игра для коротких игровых сессий, но она легко может увлечь и на несколько часов.

Sp!ng (фото: Engadget)

Monument Valley+ / Monument Valley 2

Monument Valley и Monument Valley 2 - культовые мобильные игры, известные своей завораживающей атмосферой и головоломками с невозможной геометрией. Игрок управляет персонажами, меняя окружающий мир, чтобы помочь им пройти уровни.

Вторая часть углубляет историю, добавляя элементы родительской темы, но основной упор остается на умиротворяющем геймплее и визуальном стиле. Эти игры - идеальный способ расслабиться и насладиться уникальным художественным миром.

Monument Valley+ / Monument Valley 2 (фото: Engadget)

Crossy Road Castle

Crossy Road Castle - это платформер, созданный специально для мобильных устройств. В игре есть 10 замков с бесконечными уровнями, которые становятся все сложнее по мере продвижения.

Геймплей основан на классической формуле: избегай препятствий, собирай монеты и побеждай врагов. Яркий визуальный стиль, разнообразные персонажи и кооперативный режим делают игру увлекательной для всех.

Crossy Road Castle (фото: Engadget)

Stardew Valley

Stardew Valley - культовая игра, которая задала тренд на "уютные" симуляторы. Это красочно оформленный симулятор фермы с элементами приключений, где можно выращивать урожай, общаться с жителями деревни и исследовать шахты.

Игра предлагает огромное количество настроек и возможностей, а ее расслабляющая атмосфера привлекает миллионы игроков по всему миру. Благодаря мобильной версии играть стало еще удобнее.

Stardew Valley (фото: Engadget)

Tiny Wings

Tiny Wings - это простая, но затягивающая аркада, где игрок управляет маленькой птичкой, использующей холмы для набора скорости и полета. Игра легко осваивается, но требует мастерства, чтобы добиться высоких результатов.

Уникальный стиль, очаровательный персонаж и завораживающая музыка создают добрую и увлекательную атмосферу. Это идеальная игра для коротких игровых сессий, которая всегда приносит удовольствие.

Tiny Wings (фото: Engadget)

A Slight Chance of Sawblades

В A Slight Chance of Sawblades ваша цель - не попасть под пилу. Вы управляете пиксельным персонажем, который должен прыгать через постоянно падающие пилы, стараясь не получить урон. У вас есть одна минута на то, чтобы перепрыгнуть как можно больше пил, и каждый прыжок добавляет секунду к таймеру.

Игра простая, но затягивает, ведь с каждым успешным прыжком вы можете заработать еще больше времени и улучшить свой результат.

A Slight Chance of Sawblades (фото: Engadget)

Ridiculous Fishing EX

Ridiculous Fishing - это необычная игра, где вам нужно опустить леску в воду, избегая улова, а затем поднять ее с рыбой, чтобы выстрелить в нее из ружья. Игра была обновлена и выпущена на Apple Arcade с новыми фишками.

Она основана на простом управлении с использованием акселерометра и предлагает интересный цикл: вы зарабатываете деньги, ловя рыбу, чтобы потом использовать их для покупки улучшений, например, бензопилы или пружины, чтобы поднять рыбу еще выше. Это странная, но увлекательная игра, которая легко затягивает.

Ridiculous Fishing EX (фото: Engadget)

