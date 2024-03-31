13 "вкусных" глаголов, которыми следует обогатить свою речь

Какие глаголы следует ввести в свою речь

"Украинский язык удивительно образный и экспрессивный, ведь в нем немало слов с переносным значением. Среди них бросаются в глаза метафорические глаголы, образованные от существительных - названий растений или растительных блюд, яств, продуктов. По наблюдениям Института общего языкознания НАНУ, большинство из этих глаголов - собственно украинские. Они дают точную, когда ироническую, а когда и чувствительную, оценку человеческих поступков", - говорят филологи.

Они советуют обогатить свою речь этими глаголами.

"Гарбузувати"

Это значит отказывать жениху. Вот пример из произведения И. Нечуй-Левицкого - "Гарбузуй, гарбузуй, дочко, та й міру знай".

"Маковіти"

Это означает румянеть, краснеть как мак. Вот пример из произведения А. Головко - "…З-під квітчастих хусток маковіють обличчя на сонячному морозі".

"Насолити"

Это значит досадить, нанести вред. Вот пример из произведения Люко Дашвар - "Стас уважав, що брав гроші з принципу, щоб насолити ненависній тещі".

"Осолодити"

Это значит сделать что-то менее неприятным, смягчить горечь переживаний, сделать что-то более приятным, более привлекательным. Вот пример из произведения Б. Лепкого - "Скривився канцелярист, як середа на п'ятницю, аж сотникові шкода його стало. Казав подати вишнівки. Осолодив йому ту гіркоту".

"Переборщити"

Это значит перенять меру. Вот пример из произведения И. Росоховатского - "З виразу обличчя Істоцького Павло Петрович зрозумів, що помилився, переборщив".

"Перекапустити"

Это значит испортить, изуродовать. Вот пример из произведения Г. Тарасюка - "Ніби дідько вселився в душу! Переколотив, перемолотив, перекапустив усі цінності й ідеали".

"Переперчити"

Это значит слишком подчеркнуть что-то. Вот пример из произведения О. Бердника - "Я розумію - святий гнів з приводу неподобства. Але ж переперчив, переперчив! Треба міру знати".

"Перчити"

Это значит ругать. Вот пример из произведения Остапа Вишни - "Ми ж усіх перчили. Поперчимо й Черчилля".

"Побуряковіти"

Это значит стать темно-красным с синеватым оттенком. Вот пример из произведения М. Гримач - "Тетяна Фрідріхівна спершу побіліла, а потім побуряковіла".

"Похмелитися"

Это означает выпить спиртного вторично, обычно на второй день после пьянства. В качестве примера применения вот народная пословица - "Пора кумі й за розум узяться: не все пити - треба похмеляться".

"Приперчити"

Это значит вставить в разговор остроумные или острые слова, изречения, шутки. Вот пример из произведения Ю. Яновского - "Он умел сказать нужные слова, приперчить их, придать народной мудрости".

"Розкапуститися"

Это значит занять больше места, чем обычно, непринужденно рассеться. Вот пример применения Б. Гринченко - "Ото розкапустилась, нікуди й пройти".

"Хлебити"

Это значит угождать. Вот пример употребления из словаря Б. Гринчнка - "А він хлібить жінці".

Список слов, которые следует ввести в свою речь (фото: Facebook/facebook.com/ZaMovuUa)