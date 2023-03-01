13-летняя жительница Запорожской области рассказала свою историю музея "Голоса мирных"

Война изменила жизнь 13-летней Люсик Ахмедовой. Вспоминая о родном селе Новоселовка Запорожской области, девушка не может сдержать слез. Дома остался целый мир, где он был счастлив. Семья уехала, спасаясь из оккупации. Отец Люсик погиб на фронте.

"Воспоминания яркие... Сейчас таких эмоций нет, как тогда были, потому что здесь все остальное, а там другая атмосфера. Там друзья, там учителя, там дом. Там было все. Я там выросла. И пришлось это все покинуть", – делится Люсик.

Девушка признается, что сейчас чувствует скорее волнение, чем страх. Она волнуется о том, какой будет жизнь на новом месте, какими будут новая школа и учителя, новый учебный год. Когда Люсик вспоминает свою школу в Новоселовке, по ее щеке течет слеза.

Она рассказывает, что первые два дня полномасштабной войны в деревне было спокойно. Затем последовали взрывы и выстрелы. Люсик говорит, что было очень громко. Через 15 дней войны в Новоселовку въехали российские танки.

"Русских солдат помню. Машины расстреляны были. Люди мертвые... У одной односельчанки полдома нет, окна вылетели. У нас дома немного пострадали окна. У соседей окон нет", - рассказывает девушка.

Она мечтает окончить школу, а затем пойти учиться на юридический факультет и открыть собственное дело. А еще очень хотела бы прыгнуть с парашютом – признается, что любит экстрим и яркие эмоции. Уверена, что когда достигнет 18-летнего возраста, обязательно это сделает. "Главное, чтобы война закончилась. Все у всех потом будет хорошо", – говорит Люсик.

История Люсик вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.