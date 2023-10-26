13 реальных факторов риска инсульта: что срочно нужно прекратить делать
Риск инсульта повышается в несколько раз, если человек ведет неправильный образ жизни. Также существуют факторы, увеличивающие развитие этого заболевания. И они связаны с возрастом, другими заболеваниями и наследственностью.
Какие факторы увеличивают риск возникновения инсульта и что нужно прекратить делать немедленно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение невролога и психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.
Реальные факторы риска инсульта
Врач назвала 13 факторов, которые могут существенно увеличить риск возникновения этого заболевания. Некоторые из них можно убрать, а на некоторые стоит обратить внимание и держать свое давление под контролем.
1. Возраст. Каждые 10 лет после 45 лет удваивается риск вдвое.
2. Низкий вес при рождении.
3. Наследственность - перенесенный инсульт/инфаркт у мамы или отца в возрасте до 50 лет.
4. Отсутствие физической активности – увеличивает риск на 25-30%.
5. Высокий холестерин – общий холестерин выше 7 ммоль/л.
6. Давление выше 140/90 мм рт. ст.
7. Ожирение и распределение жира в организме: индекс массы тела выше 25 или талия более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин.
8. Сахарный диабет повышает риск в 4 раза
9. Курение чего-либо в любом количестве
10. Нарушение ритма сердца - мерцательная аритмия или фибрилляция увеличивает риск в 5 раз.
11. Мигрень с аурой.
12. Употребление алкоголя или наркотиков.
13. Нарушение дыхания во время сна - апноэ.
Что нужно сделать уже и немедленно
Врач также назвала, от чего нужно отказаться и немедленно, чтобы снизить риск возникновения инсульта.
- Бросить курить
- Прекратить мало двигаться
- Прекратить есть много жареного и жирного
- Прекратить игнорировать высокое давление
- Не считаться с высоким холестерином
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