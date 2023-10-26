13 реальных факторов риска инсульта: что срочно нужно прекратить делать

Риск инсульта повышается в несколько раз, если человек ведет неправильный образ жизни. Также существуют факторы, увеличивающие развитие этого заболевания. И они связаны с возрастом, другими заболеваниями и наследственностью.

Какие факторы увеличивают риск возникновения инсульта и что нужно прекратить делать немедленно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение невролога и психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.

Реальные факторы риска инсульта

Врач назвала 13 факторов, которые могут существенно увеличить риск возникновения этого заболевания. Некоторые из них можно убрать, а на некоторые стоит обратить внимание и держать свое давление под контролем.

1. Возраст. Каждые 10 лет после 45 лет удваивается риск вдвое.

2. Низкий вес при рождении.

3. Наследственность - перенесенный инсульт/инфаркт у мамы или отца в возрасте до 50 лет.

4. Отсутствие физической активности – увеличивает риск на 25-30%.

5. Высокий холестерин – общий холестерин выше 7 ммоль/л.

6. Давление выше 140/90 мм рт. ст.

7. Ожирение и распределение жира в организме: индекс массы тела выше 25 или талия более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин.

8. Сахарный диабет повышает риск в 4 раза

9. Курение чего-либо в любом количестве

10. Нарушение ритма сердца - мерцательная аритмия или фибрилляция увеличивает риск в 5 раз.

11. Мигрень с аурой.

12. Употребление алкоголя или наркотиков.

13. Нарушение дыхания во время сна - апноэ.

Что нужно сделать уже и немедленно

Врач также назвала, от чего нужно отказаться и немедленно, чтобы снизить риск возникновения инсульта.