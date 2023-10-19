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Это нельзя игнорировать. Медсестра назвала ранний признак опасной болезни

Четверг 19 октября 2023 16:41
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Это нельзя игнорировать. Медсестра назвала ранний признак опасной болезни Как распознать гипертонию (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Медсестра Кристин Даттон рассказала о том, что многие люди могут не замечать ранние признаки "тихой болезни" - гипертонии. Однако этот "тревожный сигнал" точно не стоит игнорировать.

Как понять, что у человека гипертония, и на что стоит обязательно обращать внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что такое гипертония

Гипертония, также известная как артериальная гипертония или высокое артериальное давление, - это хроническое состояние, при котором кровяное давление в артериях постоянно находится на повышенном уровне.

Нормальное артериальное давление обычно составляет около 120/80 мм рт. ст. Однако при гипертонии давление постоянно повышено и может превышать эти значения. Повышенное артериальное давление может оказывать негативное воздействие на сердце, сосуды и другие органы, увеличивая риск серьезных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт миокарда, болезни почек и прочие.

Гипертония может иметь как генетические, так и другие факторы риска, такие как недостаточные физические нагрузки, неправильное питание, избыточный вес, курение и стресс.

Это нельзя игнорировать. Медсестра назвала ранний признак опасной болезниГипертония считается опасным заболеванием (фото: freepik.com)

Ранний признак гипертонии

Практикующая медсестра назвала важный "тревожный сигнал", который нельзя игнорировать. Она утверждает, что он может быть ранним симптомом смертельной болезни. Речь идет о пульсации в шее.

Если вы чувствуете, что на шее внезапно начал "пробиваться" пульс, и это ощущение вызывает подозрения - обратитесь к врачу. Ранняя диагностика гипертонии поможет снизить риски.

Другие признаки гипертонии

Также медсестра рассказала, какие симптомы могут говорить о повышенном давлении. Не откладывайте поход к врачу, если у вас наблюдаются:

  • головные боли
  • тревожность
  • одышка
  • кровотечение из носа
  • учащенное сердцебиение.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам рассказали всю правду о вакуумном массаже.

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