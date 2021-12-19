13-річного Антона з Полтави називають хлопчиком "без кісток". Тепер ви дізнаєтеся, чому

Антону Сидоренко 13 років і він має неймовірний природний дар - гнучкістю, і показує найскладніші трюки в жанрі каучук.
Свої здібності школяр прийшов показувати на шоу "Україна має талант", вразивши як глядачів так і суддів.
Антон живе в Полтаві, а його здібностями захоплюється навіть тренер Юлія. Вона говорить про нього, як про здатного працьовитого хлопчика, який з кожної репетиції прагнути вийти з результатом.
Займається хлопчик еквілібром вже п'ятий рік і дуже мріє потрапити в цирк Дю Солей.
Фото: Антон Сидоренко (прес-служба "Україна має талант")
Щоб дати синові майбутнє, мама Антона працює і швачкою, і перукарем, і прибиральницею, а тренера допомагають в реквізиті і постановках.
Відзначимо, що шоу "Україна має талант" виходить в ефір вже дев'ятий раз після чотирирічної перерви. У новому сезоні шоу зібрало кращих з кращих серед обдарованих українців.
Суддівське журі складається з Ксенії Мішиної, Сергія Притули, Євгена Кота, а показують його по суботах на каналі СТБ.
Раніше ми писали, що сліпий вуличний музикант змусив українців відкрити роти після того, як заспівав Сінатру.
Також повідомлялося, що в шоу взяв участь чиновник Віталій із Запоріжжя, шокувавши всіх танцем на підборах.