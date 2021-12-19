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13-річного Антона з Полтави називають хлопчиком "без кісток". Тепер ви дізнаєтеся, чому

Автор: Світлана Мащенко

Антону Сидоренко 13 років і він має неймовірний природний дар - гнучкістю, і показує найскладніші трюки в жанрі каучук.

Свої здібності школяр прийшов показувати на шоу "Україна має талант", вразивши як глядачів так і суддів.

Антон живе в Полтаві, а його здібностями захоплюється навіть тренер Юлія. Вона говорить про нього, як про здатного працьовитого хлопчика, який з кожної репетиції прагнути вийти з результатом.

Займається хлопчик еквілібром вже п'ятий рік і дуже мріє потрапити в цирк Дю Солей.

Фото: Антон Сидоренко (прес-служба "Україна має талант")

Щоб дати синові майбутнє, мама Антона працює і швачкою, і перукарем, і прибиральницею, а тренера допомагають в реквізиті і постановках.

Відзначимо, що шоу "Україна має талант" виходить в ефір вже дев'ятий раз після чотирирічної перерви. У новому сезоні шоу зібрало кращих з кращих серед обдарованих українців.

Суддівське журі складається з Ксенії Мішиної, Сергія Притули, Євгена Кота, а показують його по суботах на каналі СТБ.

Раніше ми писали, що сліпий вуличний музикант змусив українців відкрити роти після того, як заспівав Сінатру.

Також повідомлялося, що в шоу взяв участь чиновник Віталій із Запоріжжя, шокувавши всіх танцем на підборах.

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Україна має талант