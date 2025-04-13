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13 апреля - кризисный день Полнолуния. Главные советы на день, с которыми точно повезет

Что надо делать в это воскресенье (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Это воскресенье - один из самых мощных и одновременно самых уязвимых дней в лунном цикле. Это время, когда Полнолуние достигает своего пика, а эмоции - своего предела.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 13 апреля.

Прогноз астропогоды на 13 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Кризисный, стрессовый для организма период. В 03:23 по киевскому времени произойдет точная фаза Полнолуния", - рассказала Соловьева.

"Не поддавайтесь эмоциям, не вступайте в конфликты, не обманывайте и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, провокациям, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик. Нарушение рекомендаций дня может привести к ухудшению здоровья", - отметила она.

Также астролог дала следующие советы на это воскресенье:

  • самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки
  • за мимолетным наслаждением может прийти разочарование
  • главный соблазн - ощущение власти над людьми
  • необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину
  • терпение и миролюбие - основной девиз дня.

"Признавайте свои ошибки, проявляйте добросовестность, отслеживайте сомнения, завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги, выполняйте тяжелую работу. Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день", - сказала эксперт.

По ее словам, символическим управителем 13 апреля является Солнце. Поэтому лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения.

"Не усиливайте солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), не носите украшения из золота, не злоупотребляйте апельсинами", - резюмировала астролог.

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