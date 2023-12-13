13 декабря: какой праздник, почему этот день особенный и что категорически нельзя делать

13 декабря христиане в Украине отмечают день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. А также День Андрея Первозванного по старому календарю.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Эти святые пострадали за Веру в IV веке в Севастии (центральная часть Малой Азии, историческая Малая Армения). В народе праздник известен под названием Евстратиев день, а еще - Ведьмины посиделки.

В эту дату наши предки гадали о погоде на целый год, соблюдали ряд правил для зашиты от зла и неудач. Также бытовали поверья о возможности исцелить любые болезни, даже самые сложные.

Что категорически нельзя делать сегодня

Строго запрещается ругаться и сквернословить, иначе на голову может упасть ведьма.

Нельзя оставлять веник и метлу на улице на видном месте, а то ведьма украдет ее и сможет устроить метель и скрыть солнце.

Считалось очень дурной приметой запрягать в сани белую лошадь, иначе можно привезти в дом покойника.

Если дать свою одежду другому человеку, можно отдать счастье в чужие руки.

Для защиты от нечисти в доме поворачивали печную заслонку, втыкали возле порога серп и оставляли остро наточенный топор у дверей.

Для начала нового важного дела этот день считался неблагоприятным.

Главные приметы

Какая погода на Евстрата, такая будет и в январе.

Если наблюдать за погодой с Евстрата 12 дней - узнаешь погоду на все 12 месяцев года.

Если птицы сегодня в небе беспокойные, значит скоро будет метель.

Если в Евстратий день солнце в небе тускло светит и облаками скрыто, то скоро ударят морозы.

Кто празднует день ангела: Василий, Владимир, Герман, Евгений, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.