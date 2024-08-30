13 долгожданных игр на ПК, которые выйдут в сентябре 2024 года

Harry Potter: Quidditch Champions

Дата выхода: 3 сентября

Список релизов ПК-игр в сентябре начинается с самой магической спортивной игры на рынке. Времена изменились, и поттероманы наконец смогут полностью насладиться динамичными маневрами на метле и погонями за золотым снитчем.

Harry Potter: Quidditch Champions позволяет своим игрокам выбирать разные позиции (преследователь, ловец, хранитель или загонщик), оттачивать свои навыки в одиночном режиме или участвовать в соревновательных многопользовательских и онлайн-кооперативных режимах.

Harry Potter: Quidditch Champions (фото: GG.deals)

The Casting of Frank Stone

Дата выхода: 3 сентября

Supermassive Games возвращается со своим последним хоррором. Разработчик, стоящий за Until Dawn и серией Dark Pictures, придерживается своей проверенной формулы создания выдающихся триллеров, где решения игрока определяют, кто живет, а кто умирает.

Однако на этот раз действие происходит во вселенной Dead by Daylight. Выживет ли следующая группа молодых людей во время своей поездки в Сидар-Хиллс, терзаемую ужасным прошлым?

The Casting of Frank Stone (фото: GG.deals)

Age of Mythology: Retold

Дата выхода: 4 сентября

Age of Mythology: Retold - это ремейк классической стратегии 2002 года с акцентом на обновление графики, моделей и спецэффектов. За исключением нескольких незначительных изменений в игровом процессе, ветераны AoM почувствуют себя как дома.

Кроме того, вы сможете играть в Age of Mythology: Retold на PC Game Pass.

Age of Mythology: Retold (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Дата выхода: 9 сентября

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 вас ждут орды ужасов, которые нужно уничтожить, играя за титульных суперсолдат, раздавая свою собственную форму радикальной галактической справедливости полчищам инопланетных существ, потусторонних демонов и предателей Империума.

Приготовьтесь испытать эту эпическую войну в одиночном, кооперативном и соревновательном многопользовательском режимах - где вы можете настроить и улучшить шесть уникальных классов космических десантников.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (фото: GG.deals)

Satisfactory 1.0

Дата выхода: 10 сентября

Следующий месяц принесет долгожданный полный релиз, возможно, лучшей игры про автоматизацию и строительство на Steam - Satisfactory 1.0.

Разработчики Coffee Stain представили множество новых функций и улучшений с момента первоначального запуска игры в раннем доступе еще в 2019 году.

Этот релиз обещает стать самым значительным обновлением на сегодняшний день, поскольку разработчики добавляют, передвигают и меняют редкость ресурсных узлов по всей карте.

Кроме того, была проделана огромная работа по перебалансировке некоторых систем и внесено множество улучшений качества жизни, предлагающих новые возможности для исследования - даже для давних игроков.

Satisfactory 1.0 (фото: GG.deals)

FINAL FANTASY XVI on PC

Дата выхода: 17 сентября

После того, как прошла вечность спекуляций и интриг, состоялся запуск Final Fantasy XVI в Steam и EGS.

FFXVI - это эпическая фэнтезийная история, происходящая в Валистее, царстве, где распространение Блайта угрожает хрупкому миру, а могущественные звери, известные как Элконы, решают судьбу этой земли.

Вы возьмете на себя роль Клива Росфилда, Первого Щита Розарии, поклявшегося защищать своего младшего брата и вскоре втянутого в великую трагедию, вызванную Темным Элконом Ифритом.

FINAL FANTASY XVI on PC (фото: GG.deals)

THE PLUCKY SQUIRE

Дата выхода: 17 сентября

Джот и его друзья - это группа дружелюбных персонажей, которые обнаруживают, что за пределами страниц их книги сказок есть трехмерная страна. Когда подлый волшебник Хамграмп узнает, что он злодей их общей истории, он решает вышвырнуть Джота со страниц в мир приключений.

Вместе со своей веселой группой героев Джот отправляется в захватывающее приключение, чтобы спасти королевство и раз и навсегда победить силы зла.

Уникальный и красочный дизайн уровней Plucky Squire позволяет вам перемещаться между 2D и 3D мирами, решать головоломки и проходить множество удивительных и восхитительных мини-игр, становясь героем своей истории!

THE PLUCKY SQUIRE (фото: GG.deals)

God of War Ragnarök on PC

Дата выхода: 19 сентября

Сиквел God of War продолжает путешествие Кратоса и Атрея, когда они отправляются в каждое из Девяти царств в поисках ответов, пока силы Одина готовятся к битве, которая уничтожит мир.

Откройте для себя мифические пейзажи, встретьте мифических норвежских богов и монстров. Наслаждайтесь всем этим с разблокированной частотой кадров, 3D пространственным звуком и другими обновлениями, специально разработанными для обеспечения исключительного опыта на ПК.

God of War Ragnarök on PC (фото: GG.deals)

Dead Rising Deluxe Remaster

Дата выхода: 19 сентября

Всеми любимый фотожурналист, охотник на зомби, Фрэнк Уэст вернулся и прокладывает себе путь через восхитительно кровавую версию Dead Rising Deluxe Remaster.

Возрожденная с помощью RE ENGINE от Capcom, DR DR обещает стать окончательным ремастером классики 2006 года, которая заслужила свое место среди величайших произведений жанра благодаря своему захватывающему экшену, невероятным боям, сумасшедшим костюмам, огромному выбору оружия и забавному сюжету.

Dead Rising Deluxe Remaster (фото: GG.deals)

Frostpunk 2 (выйдет в Game Pass для ПК)

Дата выхода: 20 сентября

Frostpunk 2 - продолжение стратегической игры на выживание 2018 года, в которой вам предстоит поддерживать жизнь общества в полностью замороженном мире.

На этот раз вы будете ввергнуты глубже в постапокалиптическую бездну. Постоянные вызовы и социальные дилеммы проверят ваши суждения, пока разные фракции борются за верность и власть.

На чьей стороне вы будете в качестве управляющего этого молодого города? И какой путь вы выберете, чтобы уберечь последние остатки цивилизации от краха в ледяном забвении?

Frostpunk 2 (фото: GG.deals)

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Дата выхода: 24 сентября

Epic Mickey: Rebrushed - это замечательный ремейк любимой классической приключенческой игры 2010 года, которая остается верна оригиналу, но при этом предлагает все графические и игровые улучшения, которые можно ожидать от современной игры.

Вооружившись волшебной кистью, вы отправитесь с Микки в смелое и творчески обогащающее путешествие в мир Пустоши! В этом любовно воссозданном 3D-платформере вам предстоит раскрасить свой путь и преодолеть множество испытаний на уровнях, вдохновленных знакомыми сказками Диснея.

Disney Epic Mickey: Rebrushed (фото: GG.deals)

Shadows of Doubt 1.0

Дата выхода: 26 сентября

Shadows of Doubt - это захватывающий опыт раскрытия преступлений, в котором вы становитесь частным детективом, специализирующимся на делах о серийных убийцах.

Исследуйте полностью смоделированные города и встречайтесь с многочисленными жителями, у каждого из которых есть своя личность - имя, работа, квартира и повседневная рутина.

В вашем распоряжении будет множество гаджетов для обнаружения улик, расследования и допроса подозреваемых. Вы можете подойти к каждому делу так, как посчитаете нужным: сканировать отпечатки пальцев, проверять камеры видеонаблюдения, читать личные электронные письма, просматривать журналы вызовов, подкупать граждан, вскрывать замки, выламывать двери и даже саботировать системы безопасности!

Shadows of Doubt 1.0 (фото: GG.deals)

EA SPORTS FC 25

Дата выхода: 27 сентября

Игра приносит с собой множество интересных новых разработок, которые не только углубляют реализм, но и делают ее самой футбольной игрой EA на сегодняшний день.

В игре есть совершенно новый режим 5v5, который позволяет группам из четырех человек объединиться и выйти на поле вместе, плюс управляемый компьютером вратарь. Идеально, если у вас есть небольшая группа друзей, которые могут регулярно собираться вместе онлайн.

Shadows of Doubt 1.0 (фото: GG.deals)