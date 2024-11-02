12-летний мальчик потерял полностью зрение из-за питания фастфудом: что было в его рационе

Мальчик из штата Массачусетс в США навсегда потерял зрение, потому что питался исключительно фастфудом и пил соки в коробках. Проблемы с глазами начались в начале 2024 года, и уже к осени он полностью ослеп.

Что было в его рационе и почему это повлияло на его зрение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Почему ребенок перестал видеть

Мальчик с рождения страдает аутизмом и имеет чрезвычайную фобию, которая проявлялась в восприятии только определенной структуры пищи. Фактически ребенок жил на диете из обычных гамбургеров, картофеля фри, пончиков и соках из пакета.

В начале года у него начались проблемы с глазами, его зрение начало "темнеть" утром и вечером, а днем ситуация была немного лучше. Уже через шесть недель он не мог ходить без помощи родителей, часто натыкался на двери и стены.

А потом он проснулся ночью с криком, что ничего не видит.

Ребенка госпитализировали в больницу и медики обнаружили, что такая система питания привела к серьезному недостатку жизненно важных питательных веществ, поддерживающих здоровье зрительных нервов.

Несмотря на употребление пищевых добавок и диетотерапию, зрение мальчика не восстановилось, и врачи опасаются, что потеря зрения будет теперь постоянной.

У мальчика диагностирован совершенно новый вид расстройства питания

Врачи Бостонской детской школы говорят, что у ребенка расстройство избегания/ограничения потребления пищи (ARFID) - это расстройство пищевого поведения, которое в некоторой степени поражает примерно половину детей-аутистов.

Это расстройство ново, но оно уже распространено, потому что заставляет каждого 200-го американца ограничивать разнообразие пищи из-за тревоги или нежелательного цвета, консистенции, запаха.

У пострадавшего мальчика были травматические роды, он родился преждевременно - на два месяца раньше, страдал недостатком кислорода, но у него не было других заболеваний, кроме аутизма и СДВГ. Присутствовали речевые, когнитивные и проворные задержки.

По словам родителей, за два дня до госпитализации они заметили у ребенка отек и корки вокруг глаз. Иногда они замечали, как он смотрит на стену, а не на телевизор.

Они утверждают, что он был "требователен в пище" и избегал пробовать новую пищу и витамины, потому что ему не нравилась консистенция.

Врачи обнаружили у мальчика атрофию зрительного нерва, из-за которой клетки зрительного нерва теряются в результате длительного повреждения. Они считают, что потеря зрения произошла из-за серьезного недостатка витаминов А, С, Д, меди и цинка - из-за очень ограниченной диеты.

Как витамины помогают зрению

В частности, дефицит витамина А считается одной из самых распространенных причин детской слепоты в США. Питательное вещество является ключевым компонентом родопсина, светочувствительного белка, который помогает производить пигменты в сетчатке глаза, которые помогают видеть в слабо освещенных местах.

Витамин Д помогает глазам вырабатывать слезы, что имеет решающее значение для предотвращения сухости и вымывания мусора.

Медь и цинк защищают клетки и структуру сетчатки, а витамин С защищает глаза от повреждения ультрафиолетом.

Смогут ли восстановить зрение ребенку

После терапии в больнице уровень питательных веществ мальчика нормализовался. Он начал есть листья салата и сыра на гамбургерах, а для семьи провели поведенческую терапию. Родители начали добавлять витамины в соки, но потом мальчик начал от них отказываться.

"К сожалению, атрофия зрительного нерва пациента была серьезной. Эту серьезную потерю зрения невозможно вернуть, если ее обнаружить на такой поздней стадии. Если это обнаружить на ранних стадиях заболевания, устранение дефицита питания может привести к определенным улучшениям зрения", - подчеркивают врачи.