12 лучших бесплатных игр для Xbox, которые затягивают с первых минут

Overwatch 2

Открывает список лучших бесплатных игр для Xbox Overwatch 2, популярный шутер от первого лица от легендарной Blizzard Entertainment. Вы будете выбирать из разнообразного списка уникальных персонажей, каждый из которых привносит свои особые способности, роли и стили игры, а затем сразу же окунетесь в насыщенные действиями командные сражения.

Игра подверглась некоторой критике за свою агрессивную систему монетизации - недостаток, над устранением которого, как сообщается, Blizzard работает. Но если вас не слишком беспокоят последние яркие скины или мощные персонажи, вас ждет захватывающий, динамичный опыт, который трудно превзойти!

Overwatch 2 (фото: GG.deals)

Roblox

Если у вас когда-либо была фантастическая идея для видеоигры, но не хватало навыков или знаний, чтобы воплотить ее в жизнь, Roblox может быть именно тем, что вам нужно. Ошибочно сравниваемый с Minecraft, Roblox предлагает совершенно другой опыт.

Игра больше похожа на платформу или цифровую вселенную, где пользователи создают, размещают и делятся своими собственными играми. Их разнообразие ошеломляет: от популярных полос препятствий (известных как obbie) и игр-симуляторов до некоторых действительно страшных игр.

Roblox (фото: GG.deals)

Destiny 2

Если вы ищете бесплатную игру, которая предлагает захватывающие перестрелки, историю с более глубокими знаниями, визуальные эффекты и музыку, то Destiny 2 идеально подойдет для вас. Самое лучшее в этом то, что вам не нужно тратить ни цента, чтобы насладиться ею.

Bungie, создатель Destiny 2, выпустил несколько платных DLC. Если вы глубоко увлечены эпической борьбой между Стражами человечества и инопланетными силами, вы, безусловно, можете поддержать разработчиков, купив эти дополнения.

Но если вы хотите сохранить свой кошелек в целости и сохранности, будьте уверены - базовая бесплатная версия игры предлагает более чем достаточно контента, чтобы удержать вас и ваших друзей на крючке на несколько недель подряд.

Destiny 2 (фото: GG.deals)

The Finals

The Finals - это молниеносный многопользовательский FPS. Небольшие отряды соревнуются в футуристическом виртуальном шоу, сражаясь за деньги и славу. Конечно, сюжет может и не быть сильной стороной игры, но если вы ищете адреналиновый шутер с разрушениями, которые затмят даже недавние игры Battlefield, то вам следует попробовать эту игру.

The Finals (фото: GG.deals)

Rocket League

Идея смешать футбол и автомобили на первый взгляд может показаться абсурдной, но именно эта дикая комбинация в сочетании с динамичным и доступным игровым процессом сделало Rocket League одной из самых скачиваемых бесплатных игр для Xbox One.

Концепция проста, но гениальна - игроки берут под контроль крошечные, работающие на ракетном топливе транспортные средства и стремятся загнать гигантский футбольный мяч в ворота команды противника.

Освоение трюков в игре, воздушных маневров и сложных игр требует времени и навыков. Добавьте к этому обширные возможности настройки и яркую, постоянно растущую киберспортивную сцену, и станет ясно, почему вам стоит попробовать Rocket League.

Rocket League (фото: GG.deals)

Halo Infinite Multiplayer

Halo Infinite Multiplayer - это слегка переработанная и модернизированная версия классической формулы, которую полюбили старые поклонники серии. Приготовьтесь к тотальному футуристическому конфликту, где вы будете сражаться как пешком, так и с использованием различных наземных и летательных аппаратов.

Halo Infinite Multiplayer (фото: GG.deals)

Apex Legends

Игра покорила мир, сочетая захватывающее, быстрое действие с плавным, паркурным движением. В ней представлен разнообразный список одноименных “Легенд”, уникальных героев со своими собственными богатыми предысториями и особыми способностями.

Хотя игра приобрела существенное киберспортивное присутствие и ярче всего сияет, когда играешь с друзьями, вы можете полностью погрузиться в действие в одиночку. В конце концов, вас ничто не останавливает, и уж точно не цена, поскольку Apex Legends абсолютно бесплатна.

Apex Legends (фото: GG.deals)

The First Descendant

Если вам нравятся кооперативные шутеры, тонны блестящего лута, выпадающего из поверженных чудовищ, и удовлетворение от наблюдения за тем, как выпадают длинные многозначные числа с каждой пулей, которую вы приземляете, то The First Descendant может быть именно той игрой для вас.

Хотя The First Descendant предлагает потрясающую графику и может быть очень веселой - особенно если вы объединитесь с друзьями - она берет немного от игры Bungie.

The First Descendant (фото: GG.deals)

Call of Duty Warzone

CoD - это франшиза, которая пережила одни из самых драматичных изменений в истории игр, особенно в многопользовательских режимах. Она эволюционировала от медленных, суровых и более реалистичных военных шутеров до молниеносных, казуальных и иногда чрезвычайно красочных игр, таких как Call of Duty: Warzone.

В зависимости от выбранного вами игрового режима, вы либо будете сражаться за то, чтобы остаться последним выжившим, либо мчаться за самой ценной добычей. Однако все не так просто - всегда есть отряды врагов, стремящиеся к одной и той же цели, что приводит к интенсивным, стремительным перестрелкам.

Хотя игра может быть не совсем реалистичной, она сохраняет военную атмосферу, что делает ее обязательной игрой для поклонников современной войны и боевых действий.

Call of Duty Warzone (фото: GG.deals)

Fortnite

Fortnite предлагает яркую, красочную графику, увлекательные, но доступные перестрелки и уникальную механику строительства, которая отличает ее от других шутеров.

Добавьте сюда постоянные обновления, события и кроссоверный контент с персонажами из популярных фильмов, аниме и других игр, и у вас получится рецепт бесконечного веселья.

Fortnite (фото: GG.deals)

Path of Exile

Представьте себе, что вы преступник в мрачном фэнтезийном королевстве, которое не утруждает себя тюрьмами или реабилитацией. Вместо этого вас отправляют в кошмарный мир, где бродят звери, нежить и другие недружелюбные существа.

Хотя игра гордо демонстрирует свое вдохновение, она предлагает достаточно поворотов и нюансов, чтобы стоять на своих ногах как обязательная игра для любителей темного фэнтези и убийства монстров.

Path of Exile (фото: GG.deals)

Valorant

Если вы ищете игры для Xbox без дополнительных затрат, представьте себе игру, которая сочетает в себе лучшие элементы популярных героев-шутеров с тактической точностью Counter-Strike.

В Valorant матчи противопоставляют две команды друг против друга - атакующих и защитников - где целью является либо подрыв бомбы, либо предотвращение этого противоположной командой. Этот простой, но стратегический геймплей сделал игру хитом в киберспортивной сцене, но не позволяйте этому запугать вас.

Valorant (фото: GG.deals)