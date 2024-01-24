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12 месяцев стойкости: как выглядит календарь, для которого снялись украинские военные (фото, видео)

Украинские военные снялись для календаря 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украинские военные часто участвуют в различных благотворительных инициативах, которые помогают им собрать средства на необходимое вооружение. В этот раз инициативой стал календарь.

Об инициативе и ее целях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт благотворительного фонда "1991".

В чем суть фотопроекта "Лють"

Украинские военные стали настоящими супергероями, а некоторые стали медийными. Именно потому, что защитников своей Родины народ знает в лицо, благотворительный фонд "1991" представляет календарь "Лють", автором которого стал Виталий Юрасов - известный украинский фотограф, документалист, который половину своей жизни посвятил искусству фотографии. Позиционирует себя как исследователь жизни и войны.

К фотопроекту "Лють" присоединились 12 военных, а именно:

  • Богдан Кротевич (Тавр)
  • Вадим Ворошилов (Karaya)
  • Андрей Лимонтов (Людоед)
  • Маси Найем (Ганз)
  • Василий Гриценко (Чучупак)
  • Александр Будько (Терен)
  • Глеб Стрижко (Зулу-2)
  • Асан Исенаджиев (Хасан)
  • Дмитрий Гержан (Тритон)
  • Евгений Общественный (Гром)
  • Николай Кущ (Фрост)
  • Роман Костенко (Гром).

Выходит, 12 военных и каждый из них символизирует следующие 12 месяцев стойкости и храбрости.

"Лють" - это ежедневное напоминание, что война продолжается, и нам есть на кого опереться в этой борьбе. Силы Обороны Украины сегодня являются творцами будущего и веры в то, что завтра будет. Впереди 366 дней ярости. 366 дней, чтобы ежедневными уверенными шагами помогать Силам Обороны и приближать победу", - пишут на официальном сайте.

Портреты военных для календаря "Лют" (фото: calendar1991)

Цель создания календаря "Лють"

Также известно, что все донаты за эти календари будут направлены на покупку 500 FPV-дронов для 12 БСПП "Азов" и 13 БрОП "Хартия" - это и есть основная цель этой инициативы.

"Нам нужно собрать 7 500 000 грн до конца февраля. 100% собранных средств будет направлено на приобретение птиц. Это стало возможным благодаря тому, что наши благотворители покрыли стоимость печати календарей и съемок, а типография напечатала все экземпляры по себестоимости", - рассказывают организаторы. .

"Третий год подряд мы начинаем отсчет года с февраля. 24-го наша жизнь изменилась, а февраль перестал быть месяцем - он стал вызовом, выбором, эмоцией. Мы стали яростными. Так что и отсчет года, как и отсчет календаря, теперь начинается и завершается февралем", - говорят авторы проекта.

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