12-річному українцю-сироті відмовили в участі в дитячому Євробаченні: деталі скандалу

12-річному сироті Максиму Ткачуку відмовили в реєстрації на Нацвідбір в дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" через порушення правил відбору учасників. Про це заявив член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Ярослав Лодигін, передає Pavlovsky-news.

За його словами, 12-річний школяр c Волині раніше переміг в престижному конкурсі Stars of the Albion в Лондоні. А цей конкурс був організований російською компанією Росспівробітництво. Саме цей факт став причиною недопуску хлопчика на Нацвідбір дитячого Євробачення.

Відзначимо, що на YouTube-каналі національного відбору на дитяче Євробачення зникло відео пісні "Джамайка" українською мовою, яку виконував Максим.

Максим Ткачук (фото: volyn.com.ua)

До моменту видалення воно зібрало понад 12 тис. лайків. Це гарантувало Ткачуку участь в Нацвідборі, а у його конкурентів лайків було набагато менше.

"Мені натякнули, що через пісню "Смуглянка". З телеканалу ніхто не набирав і нічого не пояснював. Я б хотіла у них запитати, щоб вони мені особисто сказали чому. Дитина набрала більше 12 тис. і більше 30 тис. переглядів. Якщо правда, що через "Смуглянку", то я не знаю, тоді в нашій країні взагалі до "капець", - розповіла бабуся хлопчика "Стране".

За словами бабусі Максима, він дуже засмутився. Його заспокоюють словами, що було б набагато прикріше, якби він поїхав і нічого не зайняв.

Максим Ткачук виконав пісню "Смуглянка" у Лондоні навесні 2020 року. Він завоював нагороди в 3 номінаціях. Однак в соціальних мережах хлопчика почали ображати. Його вчителів і родичів називали "зрадникам" і "шанувальниками русского мира".

