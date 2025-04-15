12 культовых игр, которые когда-то были просто модами

Counter-Strike

Counter-Strike - один из лучших модов, ставших полноценной игрой. Он считается одним из самых влиятельных шутеров в истории, ключевой киберспортивной дисциплиной и продолжает развиваться с момента своего появления в 1999 году как модификация для Half-Life.

Игра оказалась настолько успешной, что уже через год Valve наняла ее разработчиков. С тех пор вышло несколько версий, но классическая формула остается неизменной.

Counter-Strike (фото: XDA Developers)

Chivalry: Medieval Warfare

Chivalry: Medieval Warfare начал свой путь как скромный мод для Half-Life 2 и стал основоположником жанра многопользовательских средневековых экшенов от первого лица. Его успех принесла хаотичная, но захватывающая боевая система.

Позже вышел и сиквел, где еще больше сражений на мечах - особенно увлекательных после того, как освоишь блокировку ударов.

Chivalry: Medieval Warfare (фото: XDA Developers)

Dear Esther

Dear Esther изначально вышла в 2008 году как мод на движке Source и стала одной из первых игр в жанре "симулятора ходьбы". Вместо привычного геймплея игрок погружается в атмосферную прогулку по острову, где история раскрывается через фрагменты повествования и граффити. Позже мод превратился в полноценную игру и стал ярким примером того, как видеоигры могут быть искусством.

Dear Esther (фото: XDA Developers)

The Forgotten City

The Forgotten City начиналась как мод для Skyrim, но быстро превзошла рамки ролевой игры. За выдающийся сюжет мод получил национальную награду и был скачан более 3 миллионов раз. Позже он превратился в самостоятельную игру - интригующую и глубокую, основанную на "Золотом правиле": если кто-то из 24 жителей города совершит грех, пострадают все.

Однако игрок может возвращаться в начало дня, сохранив все собранное, что добавляет элемент "рогалика" и делает игру невероятно увлекательной.

The Forgotten City (фото: XDA Developers)

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - это MOBA от Blizzard, которая началась как мод для StarCraft II и спустя пять лет превратилась в самостоятельную игру. Ее главная особенность - герои из разных вселенных Blizzard в одной игре, что само по себе делает ее уникальной, не говоря уже о захватывающем геймплее.

Heroes of the Storm (фото: XDA Developers)

Killing Floor

Killing Floor началась как мод для Unreal Tournament 2004 с одной целью - уничтожать как можно больше зомби-подобных существ. Игра быстро обрела популярность благодаря динамичному экшену, боссам и волнам врагов.

Killing Floor (фото: XDA Developers)

PUBG: Battlegrounds

Жанр "королевская битва" появился благодаря моду от энтузиаста под ником PlayerUnknown, который на основе ARMA 2 создал DayZ: Battle Royale. Позже он участвовал в разработке H1Z1: King of the Kill, а затем был нанят Krafton для создания PUBG, положив начало культовой формуле "100 игроков - один выживший".

PUBG: Battlegrounds (фото: XDA Developers)

The Stanley Parable

The Stanley Parable - это одна из лучших сюжетных игр, где все строится вокруг выбора игрока. Изначально она была модом для Half-Life 2, а затем превратилась в полноценную игру с уникальным повествованием и множеством концовок. Ваши действия - или их отсутствие - определяют развитие истории.

The Stanley Parable (фото: XDA Developers)

Team Fortress

Team Fortress начиналась как мод для Quake и стала первой игрой, где игроки выбирали классы с уникальными умениями - это выделяло ее на фоне обычных шутеров. Популярность мода была настолько велика, что Valve наняла его создателей для разработки Team Fortress Classic на движке Half-Life, а позже выпустила легендарную Team Fortress 2, которая до сих пор остается популярной в Steam.

Team Fortress (фото: XDA Developers)

Dota 2

DotA (Defense of the Ancients) - культовая игра, родившаяся как мод к Warcraft III, которая заложила основу жанра MOBA и оставила огромный след в киберспорте. Игра изменила формат RTS, позволив управлять одним героем, прокачиваться в боях с мобами и разрушать вражескую базу.

Позже вышла DotA Allstars, получила собственные турниры от Blizzard, а ее создатели разошлись: один создал League of Legends в Riot Games, другой - Dota 2 в Valve.

Dota 2 (фото: XDA Developers)

DayZ

DayZ начался как мод для ARMA 2, добавивший в игру зомби-апокалипсис и заставляющий игроков создавать временные альянсы для выживания. Несмотря на то, что между модом и полной версией игры изменений было не так много, это не помешало сделать DayZ отличной игрой, стоящей внимания любителей survival-жанра.

DayZ (фото: XDA Developers)

Insurgency

Insurgency начался как мод для движка Source от Valve и выделялся своей жесткой реальностью и военной симуляцией. В отличие от более известных модов, игра не использует виртуальный прицел или сложный интерфейс, что делает ее гораздо более хаотичной. Мод стал полноценной игрой, а затем был продолжен сиквелом Insurgency: Sandstorm.

Insurgency (фото: XDA Developers)