12 активностей в День отца, которые понравятся любому папе

День отца приближается, и настало время подумать о том, как поздравить папу. Вечер с друзьями, игры с внуками или путешествие - все эти идеи помогут сделать праздник по-настоящему особенным.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает чем можно заняться в этот день и как оставить приятные воспоминания о празднике.
Проведите время вместе, наслаждаясь активными занятиями, свежим воздухом и компанией друг друга:
Незабываемый день на свежем воздухе оставит множество ярких впечатлений и приятных воспоминаний на весь год.
Проведите День отца активно и весело:
Независимо от того, чем именно вы будете заниматься в этот день, самое главное провести время вместе и наслаждаться общением.
Вы можете провести день, не только занимаясь творческими и увлекательными занятиями на свежем воздухе, но и с пользой:
Лучше всего будет завершить день на творческой ноте, создавая что-то новое и уникальное вместе с вашим отцом.
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При написании материала были использованы такие источники: Pure Wow, Day Today, Википедия.