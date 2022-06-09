11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

До нового рейтингу найкращих університетів світу в глобальному дослідженні QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів.
Про це 9 червня розповіли в прес-службі міністерства освіти і науки України.
Серед вітчизняних вищих навчальних закладів у престижному списку, визнаному найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, вище всього позиція:
ХНУ ім. імені В.Н. Каразіна (фото: karazin.ua)
"Друге" місце в рейтингу серед кращих українських вишів розділили ще один в Харкові, і також - у Києві, а саме:
Харківський політехнічний (фото: kpi.kharkov.ua)
КНУ (фото: univ.kiev.ua)
Далі в списку слідують:
Київська політехніка (фото: kpi.ua)
Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)
Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)
ЛНУ ім. Івана Франка (wikimedia.org)
ХНУР (фото: nure.ua)
"Могилянка" (фото: dou.ua)
ОНУ ім. Мечникова (фото: скріншот youtube.com)
Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)
QS World University Rankings - глобальне дослідження і створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення.
Нагадаємо, днями в Україні склали новий академічний рейтинг закладів вищої освіти, і ми розповідали, які університети потрапили до першої десятки рейтингу "Топ-200 Україна 2022", і куди краще вступати абітурієнтам.
Додамо також, перед цим ми писали, як вступити до європейського університету під час війни.