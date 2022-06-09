11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

Про це 9 червня розповіли в прес-службі міністерства освіти і науки України.

QS World University Rankings - глобальне дослідження і створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення.

"Друге" місце в рейтингу серед кращих українських вишів розділили ще один в Харкові, і також - у Києві, а саме:

Серед вітчизняних вищих навчальних закладів у престижному списку, визнаному найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, вище всього позиція:

Нагадаємо, днями в Україні склали новий академічний рейтинг закладів вищої освіти, і ми розповідали, які університети потрапили до першої десятки рейтингу "Топ-200 Україна 2022", і куди краще вступати абітурієнтам.

Додамо також, перед цим ми писали, як вступити до європейського університету під час війни.