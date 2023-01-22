11-летняя жительница Мариуполя рассказала музею "Голоса мирных" свою историю

Одиннадцатилетняя Ангелина потеряла в Мариуполе родных и друзей. Дедушка Григория убило обломками у подъезда. Две подруги и друг погибли в городе.

Ангелина с мамой обнаружили временное убежище в модульном городке в Буче. Девочка скучает по деду: он заменил ей умершего отца, когда Ангелина была малышкой.

"Еще был дедушка жив, я сидела дома... и первая услышала - что-то взрывается. Думала, петарды взрывают, праздник был у нас. Дедушка посмотрел, а там уже дом горит вдали и что-то летает в небе", - вспоминает девочка.

Дедушка сразу приказал семье прятаться в коридоре. Вынесли туда вещи, там и ночевали. Ангелина признается: было очень холодно. В том же доме в первом подъезде была квартира маминой сестры. Однажды дедушка пошел туда – а там чеченцы. Их засекли и бросили снаряд. Когда дедушка девочки шел по ступенькам подъезда, его задело осколками.

В дом ее подруги Полины, проживавшей с родителями, двумя братьями и сестрой, прилетел снаряд: погибли все, кроме младенца. Подруга Аня вместе с семьей пряталась в девятиэтажке - их завалило после прямого попадания. Одноклассник Ангелины Андрей шел мимо собственного двора, когда увидел: что-то блестит. Он не знал, что это мина. Взял ее - и она взорвалась у него в руках.

"Мои друзья погибли. Там еще много детей погибло... Война меня сменила, я стала реже улыбаться. Меня вообще никогда нельзя рассмешить", - делится девочка.

История Ангелины вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.