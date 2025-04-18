11 продуктов, которые каждая женщина должна есть после 50 лет

После 50 лет организм женщины начинает нуждаться в большей заботе и поддержке изнутри. Правильное питание становится одним из ключевых факторов здорового старения, поэтому стоит включить в рацион 11 продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Плод киви имеет превосходную питательную ценность, особенно когда речь идет о здоровье женщин старше 50 лет. Он богат витамином С, который необходим для здоровой кожи, волос, костей и иммунной функции.
Диетолог Сьюзан Грили рассказала, что витамин С также способствует выработке коллагена, который значительно замедляется с возрастом. Более того, киви содержит клетчатку и антиоксиданты, которые улучшают здоровье кишечника и защиту от болезней соответственно.
Чтобы насладиться фруктами, разрежьте киви пополам и выньте сладковатую мякоть. Также можно добавить нарезанные киви к фруктовому салату или подать его поверх йогурта.
Греческий йогурт может помогать поддерживать прочность костей и мышечную массу с возрастом. Это связано с высоким содержанием кальция и белка соответственно.
Кроме того, содержание пробиотиков в греческом йогурте помогает разнообразить микробиом - жизненно важный аспект здоровья кишечника.
Это также полезно для иммунной функции, поскольку кишечник очень тесно связан с иммунной системой. Смешивайте греческий йогурт со смузи, наслаждайтесь им с фруктами и орехами или используйте его как сливочную основу для соусов.
Поскольку чернослив является продуктом с высоким содержанием клетчатки, он полезен для кишечника, который нуждается в дополнительной поддержке, когда мы стареем.
Благодаря калию, витамину К и антиоксидантам, которые содержатся в черносливе, чернослив связан с лучшим здоровьем костей у женщин в постменопаузе.
Чтобы получить максимальную пользу от чернослива, стоит съедать пять-шесть кусочков ежедневно.
Для женщин старше 50 черника - это больше, чем просто лакомство. Сочные ягоды содержат клетчатку и антиоксидантные антоцианы, которые могут снизить высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление соответственно.
Более того, антиоксиданты и полифенолы в чернике могут улучшить приток крови к мозгу, улучшить память и защитить возрастные проблемы умственной деятельности.
Этот суперпродукт содержит много антиоксидантов, которые помогают избежать проблем со здоровьем, с которыми часто сталкиваются пожилые женщины, в частности здоровья кишечника, резистентности к инсулину, воспалениям и стрессу.
Грибы, подвергнутые ультрафиолетовому излучению, также содержат витамин D, важное питательное вещество для крепких костей.
Семена льна являются основной пищей для женщин старше 50 лет. Крошечные семена поддерживают здоровье сердца, гормональный баланс и когнитивные функции, которые могут ухудшаться со временем.
Например, семена льна содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA) - тип омега-3 жирной кислоты, которая может улучшить артериальное давление, снять воспаление и снизить уровень холестерина.
Семена льна также содержат лигнаны, которые действуют как фитоэстрогены (то есть диетические эстрогены), которые могут облегчить симптомы менопаузы и регулировать гормоны.
Кроме того, продукт содержит витамин Е, который может защитить нервные клетки от повреждения. Лучше всего есть молотые семена льна (а не целые), поскольку они легче перевариваются и лучше усваиваются организмом.
Консервированные сардины богаты кальцием, витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья мозга, сердца и костей. В них также много белка, который может помочь замедлить потерю мышц и улучшить физическую работоспособность с возрастом.
Сардины содержат витамин B12 и селен - два питательных вещества, участвующих в работе щитовидной железы.
Капуста является важной пищей для женщин среднего и старшего возраста, особенно когда речь идет о здоровье костей, сердца и мозга. Высокое содержание кальция и витамина К сохраняет плотность костей и снижает риск остеопороза и переломов, которые чаще случаются после менопаузы.
Кейл также может поддерживать здоровье сердца, способствуя выработке оксида азота, что улучшает кровоток и снижает артериальное давление.
Кроме того, листовая зелень содержит антиоксиданты (лютеин и полифенолы), которые защищают ткань мозга, уменьшая воспаление и окислительный стресс.
Грецкие орехи могут улучшить память, настроение и создать нервную защиту благодаря нейропротекторным соединениям, таким как витамин Е и мелатонин. Что касается сердечно-сосудистой системы, полезные жиры в грецких орехах могут снизить уровень ЛПНП "плохого" холестерина, потенциально защищая от сердечных заболеваний.
Если вам за 50, подумайте о том, чтобы есть больше авокадо. Их полезные жиры и клетчатка могут снизить уровень холестерина ЛПНП и уменьшить риск сердечных заболеваний, который, опять же, резко возрастает после менопаузы.
Кроме того, авокадо содержит лютеин и витамины группы В, которые способствуют здоровью мозга. Лютеин способствует лучшему кровотоку в областях мозга.
Продукт содержит полезную для кишечника клетчатку, противовоспалительные омега-3 жиры и фитоэстрогены, которые защищают от рака молочной железы и сердечных заболеваний. Кроме того, он содержит изофлавоны, которые могут облегчить симптомы менопаузы у женщин.
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