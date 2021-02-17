Українка перенесла 11 операцій на серці, але попри все народила двох дітей: неймовірна історія

Українка Ірина пережила 11 операцій на серці. Незважаючи на це вона народила двох дітей і залишилася незламною.
Неймовірну історію Ірини розповіли в статті видання Global Village.
Мати Ірини - Інна Мукан жінка з непростою долею. Її ще маленькою в рідному селі покинула рідна мати. Коли Інна вступила з інтернату в училище, вона зустріла свою долю - Володимира, з яким потім і зв'язала себе узами шлюбу. Весілля їм справляли батьки її подруги, рідна мати не прийшла на весілля дочки й не визнавала її існування. Селяни на весіллі не могли стримати сліз, як несправедлива до дівчини доля. В результаті цього союзу і народилася маленька Іра.
У малої була патологія серця. Вона весь час втрачала свідомість - в школі, на вулиці, скрізь.
Стаття про маленьку Іру і в одній з чернівецьких газет викликала резонанс, люди зібрали потрібну суму, і у 2000 році мама привезла дівчинку в Інститут Амосова. Операцію проводив досвідчений кардіохірург Валерій Павлович Залевський. Вона тривала 8 годин. Дівчинці імплантували тимчасовий кардіостимулятор.
Потім сім'я зітхнула спокійно. Дівчинці можна було повернутися до колишнього життя, але мама її постійно оберігала. Іра добре вчилася, була активною, але якось спіткнулася і під час падіння зламався електрод.
Згодом знову була майже повна зупинка серця, лікарі реанімували її в Чернівцях і літаком відправили в столицю. Через кілька років Іринка перенесла ще три операції, тому що не прижився черговий кардіостимулятор.
Якось вранці Іра помітила під шкірою виступили контури стимулятора. Місцеві лікарі запевнили, що немає нічого страшного. Через день шов лопнув, і металева коробочка вилізла назовні.
Кожен раз оперував Ірину один і той же хірург - Валерій Залевський. Всього було зроблено 11 операцій. Вона навіть називає лікаря своїм другим батьком.
У 18 років Іра зустріла свою долю - Ігоря. Пара одружилася і захотіла дітей. Лікарі відмовляли Іру. Говорили, мовляв, в її ситуації народжувати категорично не можна, але вона не послухалася.
Її старшій донечці, Евеліні - вже 10 років, синові Даміру - 6 місяців. Нещодавно серце знову нагадало про себе. Ірі раптово стало погано, впала без свідомості. Лікарі зі швидкої допомоги ледве врятували, її серце зупинилося. Довелося ще раз - одинадцятий - лягати на операційний стіл в столичному Інституті серця.
Мати Ірини - Інна зараз дуже щаслива тим, що у неї є улюблена дочка і внуки. У неї є хобі - українська вишивка. На свою матір вона зла не тримає, коли та померла, вона пішла провести її в останню путь.
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