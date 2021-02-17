Українка перенесла 11 операцій на серці, але попри все народила двох дітей: неймовірна історія

Мати Ірини - Інна Мукан жінка з непростою долею. Її ще маленькою в рідному селі покинула рідна мати. Коли Інна вступила з інтернату в училище, вона зустріла свою долю - Володимира, з яким потім і зв'язала себе узами шлюбу. Весілля їм справляли батьки її подруги, рідна мати не прийшла на весілля дочки й не визнавала її існування. Селяни на весіллі не могли стримати сліз, як несправедлива до дівчини доля. В результаті цього союзу і народилася маленька Іра.

Мати Ірини - Інна Мукан (фото: globlvillage.com)

У малої була патологія серця. Вона весь час втрачала свідомість - в школі, на вулиці, скрізь.

Стаття про маленьку Іру і в одній з чернівецьких газет викликала резонанс, люди зібрали потрібну суму, і у 2000 році мама привезла дівчинку в Інститут Амосова. Операцію проводив досвідчений кардіохірург Валерій Павлович Залевський. Вона тривала 8 годин. Дівчинці імплантували тимчасовий кардіостимулятор.

Потім сім'я зітхнула спокійно. Дівчинці можна було повернутися до колишнього життя, але мама її постійно оберігала. Іра добре вчилася, була активною, але якось спіткнулася і під час падіння зламався електрод.

Згодом знову була майже повна зупинка серця, лікарі реанімували її в Чернівцях і літаком відправили в столицю. Через кілька років Іринка перенесла ще три операції, тому що не прижився черговий кардіостимулятор.

Ірина разом з сином Даміром (фото: globlvillage.com)

Якось вранці Іра помітила під шкірою виступили контури стимулятора. Місцеві лікарі запевнили, що немає нічого страшного. Через день шов лопнув, і металева коробочка вилізла назовні.

Кожен раз оперував Ірину один і той же хірург - Валерій Залевський. Всього було зроблено 11 операцій. Вона навіть називає лікаря своїм другим батьком.

У 18 років Іра зустріла свою долю - Ігоря. Пара одружилася і захотіла дітей. Лікарі відмовляли Іру. Говорили, мовляв, в її ситуації народжувати категорично не можна, але вона не послухалася.

Її старшій донечці, Евеліні - вже 10 років, синові Даміру - 6 місяців. Нещодавно серце знову нагадало про себе. Ірі раптово стало погано, впала без свідомості. Лікарі зі швидкої допомоги ледве врятували, її серце зупинилося. Довелося ще раз - одинадцятий - лягати на операційний стіл в столичному Інституті серця.

Мати Ірини - Інна зараз дуже щаслива тим, що у неї є улюблена дочка і внуки. У неї є хобі - українська вишивка. На свою матір вона зла не тримає, коли та померла, вона пішла провести її в останню путь.