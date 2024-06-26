104-летняя женщина рассказала, как ухаживать за кожей, чтобы выглядеть на 20 лет моложе

Секреты ухода за лицом

Музыкант Дженнифер Харт поделилась видео, где ее бабушка Беула наносит помаду на свое 104-летие. Тогда пользователи были в шоке, увидев, что женщина очень хорошо выглядит.

"Ого, она выглядит на 20 лет моложе", - написал один пользователь.

Некоторым было трудно поверить, что Бьюла действительно исполняется 104 года.

Женщина рассказала, как ей удалось сохранить молодость кожи в течение многих лет.

Каждый день очищайте и увлажняйте кожу

Многие думают, что для достижения младшего вида кожи нужно много разных шагов. Но, по словам Беулы, на самом деле это сводится к двум вещам: очищение и увлажнение.

"Каждое утро и каждый вечер я использую моющее средство и наношу увлажняющий крем", - рассказала женщина.

Скрабование

Очистка и увлажнение - это единственное, что женщина рекомендует делать каждый день. Также она предлагает время от времени совершенствовать свой распорядок дня.

"Приблизительно дважды в неделю я делаю скрабование", - добавляет 104-летняя женщина.

Бюджетные средства

К тому же женщина использует абсолютно бюджетные средства по уходу за кожей, которые можно приобрести в любой аптеке. Поэтому, чтобы добиться такого результата, нужно лишь правильно ухаживать за кожей.

Не усложнять

В общем и Харт, и ее бабушка, считают, что есть одна вещь, которую люди должны понять - это не усложнять себе жизнь.

В частности, нужно просто каждый день правильно очищать кожу.

"Я просто делаю это очень просто, просто поддерживаю кожу чистой", - делится Беула