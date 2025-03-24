104-летняя женщина после празднования дня рождения назвала три секрета долголетия: и это не гены

В чем секрет долголетия 104-летней женщины

Мария Сегунда Перес, которую ласково называют Ла Нонита, отпраздновала свой день рождения в доме престарелых в Кордове, Аргентина.

На празднике присутствовали четыре поколения ее семьи, от детей до праправнуков. Мариса, одна из внучек Марии, рассказала, что ее бабушка всегда была самой позитивной в семье.

Ее главный совет относительно долголетия - "иметь хорошие мысли". Мариса также отметила, что ее бабушка всегда подчеркивает важность сосредоточиться на улучшении собственной жизни, а не сравнивать себя с другими.

Кроме того, она советует избегать противоречивых тем, таких как политика и религия, отдавая предпочтение более мирным разговорам.

104-летняя Мария Сегунда Перес (Скриншот)

Мариса отмечает, что наряду с хорошим психическим благополучием ее бабушка постоянно придерживается сбалансированного питания, и ведет активный образ жизни. Она всегда двигается и занимается физическими упражнениями.

Хотя некоторые могут подумать, что ожидаемая продолжительность жизни зависит исключительно от генетики, медики говорят, что факторы образа жизни, такие как диета и физические упражнения, могут играть решающую роль.

Какие продукты могут способствовать долголетию?

Нет диеты, которая бы гарантированно добавила лет в вашу жизнь, но некоторые продукты могут помочь укрепить ваше здоровье несколькими способами. Исследования показывают, что средиземноморская диета обычно связана с продлением жизни.

Диета состоит из ряда здоровых продуктов, таких как цельные зерна, фрукты, овощи, морепродукты, фасоль и орехи. Также в течение длительного времени изучали пользу ягод для здоровья, которая варьируется от снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения здоровья мозга и снижения уровня воспаления.

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