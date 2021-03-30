У Києві жінці з кровотечею відмовили у госпіталізації: злякалися COVID-19
У Києві жінці з аномальною матковою кровотечею відмовили в госпіталізації через те, що у неї було діагностовано коронавірус.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила член комітету Верховної Ради України з прав людини Ірина Суслова.
"В напівпритомному стані вона стікала кров'ю і просила лікарів про допомогу. "У місті карантин - нічим не можемо допомогти", - саме так сказали нашій подрузі з діагнозом аномальна маткова кровотеча в одній зі столичних клінік днями і відмовили в госпіталізації!" - описала ситуацію Суслова.
Суслова повідомила, що її подругу посеред ночі в напівнепритомному стані виставили на вулицю і запропонували викликати таксі, не надавши допомоги й не вислухавши.
"Друзі, я не буду детально розписувати, кількість дзвінків і комунікацій, які нам довелося зробити, щоб виправити цю ситуацію", - написала член комітету Верховної Ради України з прав людини.
Суслова вважає, що лікарі, які працюють з жінками хворими на коронавірус, повинні враховувати протипоказання. Оскільки певні препарати, що допомагають в боротьбі із захворюванням, мають побічні наслідки й можуть викликати аномальну маткову кровотечу, як і сталося у її подруги.
"Друзі, жодна з країн не була готова до пандемії. Всі ми зараз ще вчимося жити в нових умовах і боротися з раніше незнайомими викликами. Однак важливо залишатися людьми й професіоналами. Кожна людина, яка звертається в лікарню за допомогою, - має її отримати! І карантин тут не виправдання", - резюмувала Ірина.
В коментарях українці відреагували на кричущий інцидент.
- Добре, що добре закінчилось. Дівчата, дякую всім небайдужим, хто їй допоміг.
- На жаль такий жах не тільки з жіночими захворюваннями. Вже другий рік не отримують планової допомоги з серцевими захворюваннями, ГБ, нирковими та іншими хронічними хворобами. Через це рівень смертності передбачувано шкалить. А при поголовних захворюваннях на корону, всіх пишуть у статистику ковідних.
- На жаль, складається враження, що в нашій країні не просто не готові, а навіть за рік не змогли - ні, не хотіли підготуватись до цих викликів.
- І це вже не перший такий жахливий випадок. Що відбувається, де людяність? Добре, що жінці допомогли, а якби не мала потрібних зв'язків, так що помирати на вулиці?
Як ми писали раніше, в Івано-Франківську лікарі врятували немовля з коронавірусом.