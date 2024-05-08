10 привычек, которые присущи только положительным людям: проверьте себя

Не ждут хорошего - они сами его создают

"Ожидания", "случай", "надежда на удачу" являются словами пассивного человека и никогда не встречаются в словаре положительном. Они, как правило, очень активно участвуют в построении своей жизни.

В частности, работают, чтобы внести изменения в окружающий мир, чтобы чувствовать себя лучше в трудные времена, а не ждут уникального сочетания звезд на небе.

Легко расстаются с лишним

Многие пытаются до последнего цепляться за свои любимые идеи, вещи или даже людей, тратя на это свои лучшие силы и энергию. Положительные люди легко позволяют пойти всему лишнему и ненужному, как только понимают, что это мешает им жить.

Прошлое должно оставаться в прошлом

Хорошие и плохие воспоминания должны оставаться именно там, где им и место - в прошлом.

Положительные люди не тратят много времени на тоску по старым добрым дням, потому что они слишком заняты работой над своим настоящим и будущим днем.

Отрицательный опыт прошлого используют не для сожаления, а для анализа причин и извлечения уроков в качестве ступени в лучшем будущем.

Благодарность - второе имя положительного человека

Положительные люди не сосредотачиваются на препятствиях на своем пути, но готовы искренне благодарить Бога, судьбе, жизни за каждый шаг, сделанный на дороге.

А именно за каждый прожитый день, который полон новых событий и впечатлений.

Сосредоточены на возможностях, а не ограничениях

Оптимистичные люди пытаются видеть, что они могут делать. Они ищут возможности и решения, а не зацикливаются на том, почему это невозможно.

Даже в случае неудачи они ищут новые варианты и делают новые попытки, не пытаясь свалить все на свою первую неудачу.

Позитивные люди не позволяют страхам влиять на жизнь

Тот, кто находится во власти своих страхов и предрассудков, никогда не сможет жить полноценной и открытой жизнью.

Позитивные люди не пренебрегают мерами безопасности, но никогда не позволят из-за страха не побывать в новой стране или заняться новой деятельностью.

Много улыбаются

Это наиболее видимая их черта, которая всем нравится. Положительные люди не только находятся в хорошем настроении, но и загадочным образом умеют передавать его другим.

Оптимизм, легкое отношение к жизни, хорошее чувство юмора и ирония - все эти качества являются обязательными признаками таких людей. Они обладают высокой степенью самоуважения, но отказываются воспринимать себя слишком серьезно.

Общительность

Трудно представить себе положительного человека, который вел бы замкнутый, уединенный, мрачный образ жизни. Как правило, такие люди любят и отлично умеют общаться, любят заводить новые знакомства и находиться в обществе.

От таких людей не услышишь сплетен, а скорее можно ожидать живого искреннего участия и реальной помощи.

Они знают, что такое боль и несчастье

Одна из самых больших ошибок думать, что положительные люди всегда счастливы. Они прекрасно знают, что такое отрицательные эмоции, но осознанно выбирают положительную сторону.

Несут ответственность за свою жизнь

Положительные люди слишком уважают себя, чтобы выращивать комплекс жертвы. От них не услышишь стонов и жалоб на плохого начальника, сварливую

жену или неурожай.

Они не будут винить в своих проблемах других людей, а надеются только на себя и свои силы.