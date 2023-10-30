10 впечатляющих образов голливудских звезд на вечеринке Хэллоуин 2023

Хэллоуин - это праздник, в честь которого, принято устраивать костюмированные вечеринки с мистической атмосферой. Поскольку этот праздник более развит в Америке, именно там звезды уже успели примерить пугающие образы.
О том, кто и в каком образе появился на вечеринке в Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) просмотрев Instagram-профили звезд.
В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная костюмированная вечеринка Casamigos по случаю грядущего праздника Хэллоуина. Звезды уже привыкли каждый год выбирать яркие и шокирующие наряды для того, чтобы поймать эту мистическую атмосферу и погрузиться в мистику.
Известная модель появилась на мероприятии вместе с семьей. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер пришли в костюмах героев киномюзикла "Бриолин" в 1978 году. Дочь модели Кая пришла в образе It-girl 60-х Эди Седжвик, а ее бойфренд Остин Батлер был в образе художника Энди Уоргола.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/cindycrawford)
Легендарная певица не стала придумывать себе сложные образы и решила предстать перед публикой в образе Мортииши Адам из популярного сериала "Семейка Адамсов". Она сделала яркий макияж и одела уместное красное платье, как сериала.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/adele )
Меган Фокс выбрала образ из фильма "Убить Билла". Из ее глаз течет кровь, и это выглядит жутко и передает всю атмосферу праздника. А вот в качестве наряда Меган избрала школьную форму.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/meganfox )
Женщина решила воспроизвести образ Кэтти Перри и надела латексный красный костюм, черный парик и шляпу в форме мухомора. Следует сказать, что такой Хилтон еще не видели.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/parishilton)
Певица выбрала образ Белоснежки. Она полностью воспроизвела костюм и прическу персонажа из мультфильма.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/ddlovato )
Кендалл решила удивить изысканностью и воплотила образ легендарной женщины - Мерлин Монро. Ее прическа, наряды и макияж действительно напомнили Монро.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/ kendalljenner)
Звезда сериала "Ривердейл" воплотила образ "Женщины-кошки". Ее черные ушки и комбинезон вместе с аксессуарами передают изысканность образа и одновременно вызывают страх.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/camimendes )
Образ опасного ковбоя избрала Билли Айлиш. Она даже нашла пистолет и сделала с ним интересное фото, которое действительно немного пугает.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/billieeilish )
Беременная звезда воспроизвела образ своей сестры Ким из "Met Gala 2013", который безжалостно сравнивали с диваном, а также с персонажем Робина Уильямса из фильма "Миссис Даутфайр".
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/kourtneykardash )
Еще одна звезда "Ривердейла" выбрала очень смелый образ Харли Квина из фильма "Джокер". И именно им девушка поразила сеть.
Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/ lilireinhart)
Раньше мы писали о том, кто из звезд ложился в гроб ради роли и не навлек на себя проклятие.
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