10 впечатляющих образов голливудских звезд на вечеринке Хэллоуин 2023

Вечеринка посвящена Хэллоуину

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная костюмированная вечеринка Casamigos по случаю грядущего праздника Хэллоуина. Звезды уже привыкли каждый год выбирать яркие и шокирующие наряды для того, чтобы поймать эту мистическую атмосферу и погрузиться в мистику.

Синди Крофт

Известная модель появилась на мероприятии вместе с семьей. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер пришли в костюмах героев киномюзикла "Бриолин" в 1978 году. Дочь модели Кая пришла в образе It-girl 60-х Эди Седжвик, а ее бойфренд Остин Батлер был в образе художника Энди Уоргола.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/cindycrawford)

Адель

Легендарная певица не стала придумывать себе сложные образы и решила предстать перед публикой в образе Мортииши Адам из популярного сериала "Семейка Адамсов". Она сделала яркий макияж и одела уместное красное платье, как сериала.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/adele )

Меган Фокс

Меган Фокс выбрала образ из фильма "Убить Билла". Из ее глаз течет кровь, и это выглядит жутко и передает всю атмосферу праздника. А вот в качестве наряда Меган избрала школьную форму.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/meganfox )

Пэрис Хилтон

Женщина решила воспроизвести образ Кэтти Перри и надела латексный красный костюм, черный парик и шляпу в форме мухомора. Следует сказать, что такой Хилтон еще не видели.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/parishilton)

Деми Ловато

Певица выбрала образ Белоснежки. Она полностью воспроизвела костюм и прическу персонажа из мультфильма.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/ddlovato )

Кендалл Дженнер

Кендалл решила удивить изысканностью и воплотила образ легендарной женщины - Мерлин Монро. Ее прическа, наряды и макияж действительно напомнили Монро.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/ kendalljenner)

Камилла Мендес

Звезда сериала "Ривердейл" воплотила образ "Женщины-кошки". Ее черные ушки и комбинезон вместе с аксессуарами передают изысканность образа и одновременно вызывают страх.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/camimendes )

Билли Айлиш

Образ опасного ковбоя избрала Билли Айлиш. Она даже нашла пистолет и сделала с ним интересное фото, которое действительно немного пугает.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/billieeilish )

Кортни Кардашьян

Беременная звезда воспроизвела образ своей сестры Ким из "Met Gala 2013", который безжалостно сравнивали с диваном, а также с персонажем Робина Уильямса из фильма "Миссис Даутфайр".

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/kourtneykardash )

Лили Рейнхарт

Еще одна звезда "Ривердейла" выбрала очень смелый образ Харли Квина из фильма "Джокер". И именно им девушка поразила сеть.

Образы звезд на Хэллоуин 2023 (фото: instagram.com/ lilireinhart)