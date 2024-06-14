10 впечатляющих фактов о "застенчивых" белых кошках, которые вы не знали

Многие разные породы могут иметь полностью белую шерсть

Полностью белые кошки не связаны с определенной породой. Скорее, многие разные породы - как длинношерстные, так и короткошерстные - могут иметь чисто белую шерсть, в том числе персы, турецкие ангоры, американские короткошерстные, сиамские и девон-рексы.

Что же является причиной их полностью белого окраса? Если у кошки есть доминантный ген W, известный как маскирующий ген, он "скроет" все остальные гены цвета и рисунка шерсти в генетическом составе кошки, в результате чего шерсть будет снежно-белой.

У белых кошек может быть очень уникальный цвет глаз

Знаете ли вы, что цвет кошачьих глаз связан с выработкой меланина в организме? Соответственно, у белых или светлых кошек глаза часто светлые. Полностью белые кошки могут иметь самые разные цвета глаз, например, синие, зеленые, желтые, оранжевые или их комбинации.

Белая кошка с желтыми глазами (фото: Freepik)

Многие (но не все) белые кошки глухие

Те же генетические факторы, которые придают белым кошкам белоснежную шерсть и уникальный цвет глаз, также могут вызывать полную или частичную глухоту у многих котят.

Это особенно часто встречается у белых кошек с голубыми глазами, поскольку генетика, связанная с белым мехом, также связана с глухотой. У белых кошек с одним голубым глазом и одним глазом другого цвета нередко ухо на "синей стороне" не слышит, в то время как ухо на другой стороне слышит нормально.

Если ваша кошка частично или полностью глуха, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пугать такого питомца, и использовать для общения визуальные сигналы, а не словесные знаки.

Также лучше всегда держать частично глухую или полностью глухую кошку дома. Это связано с тем, что у нее могут возникнуть проблемы с избеганием опасностей или защитой от потенциальных хищников.

Белые кошки не альбиносы

Иметь белый мех и иметь альбинизм - это не одно и то же. Есть ключевое различие: у белых кошек просто есть ген, кодирующий белый мех, а альбинизм - это генетическое заболевание, которое приводит к полному отсутствию цветовой пигментации кожи, шерсти и глаз.

Самый простой способ определить, является ли кошка альбиносом, - посмотреть ей в глаза. Белые кошки, как упоминалось ранее, могут иметь широкий спектр цветов глаз. Однако у кошек-альбиносов глаза часто выглядят очень бледно-голубыми, розовыми или красными (их глаза на самом деле не розовые и не красные; отражение света на кровеносных сосудах в глазах просто придает им такой вид).

Гетерохромия у белых кошек (фото: Freepik)

Белые кошки тоже могут обгореть

Как и люди, кошки со светлой или белой шерстью имеют повышенній риск солнечных ожогов, особенно на ушах, веках и носу. Поскольку белые кошки более восприимчивы к солнечным ожогам, они также имеют более высокий риск развития плоскоклеточного рака или других форм рака кожи.

Важно предпринять правильные шаги, чтобы защитить светлую кожу вашей кошки от солнечных лучей:

Если ваш котенок любит загорать, постарайтесь ограничить время пребывания у солнечных окон с 10:00 до 16:00, когда солнце самое сильное.

Подумайте о том, чтобы приобрести более плотные шторы, которые помогут заблокировать или ограничить попадание ультрафиолетового света через ваши окна.

Белые кошки считаются счастливыми

В отличие от якобы невезучих черных кошек, полностью белые кошки символизируют удачу по всему миру.

Известную японскую манящую кошку (также известную как Манеки Нэко) чаще всего изображают белого цвета. Эти фигурки, созданные примерно в 1870 году, размещались у входов в дома и на предприятиях, чтобы принести удачу.

Фигурки Манеки Неко (фото: Freepik)

В Белом доме жило много белых кошек

Звучит как безумная теория, но у некоторых президентов США во время их правления по Белому дому бегали белые кошки.

У Резерфорда Б. Хейса, Джеральда Форда и Джимми Картера, 19-го, 38-го и 39-го президентов соответственно, были сиамские кошки (хотя многие сиамские кошки не совсем белые, большая часть их окраски - белая).

У Уильяма Мак-Кинли, 25-го президента, было две турецкие ангоры с одинаково экзотическими именами: Энрике Де-Ломе и Валериано Вейлер.

Белые персидские кошки - самые популярные

Самая яркая и востребованная белая кошка - персидская. Ее длинная шелковистая шерсть и большие выразительные глаза выглядят очень элегантно.

Однако если у вас белый перс, следует помнить, что регулярный уход имеет решающее значение. В противном случае вместо образцового котенка на руках у вас получится грязный, запутанный комок шерсти.

Персидская белая кошка (фото: Freepik)

Чисто белые кошки встречаются реже всего

Существует множество кошачьих расцветок, и, конечно же, у кошек может быть множество рисунков шерсти, включая полосатый, смокинг, ситцевый и черепаховый. Однако среди однотонных кошек чисто-белый цвет шерсти является одним из наименее распространенных.

Белых кошек считают застенчивыми

Хотя каждая кошка обладает уникальной индивидуальностью, люди часто любят обобщать различные окрасы кошек и типы их личности: