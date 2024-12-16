10 украинских фамилий, которые в древности были редкими и они существуют до сих пор

Украинские фамилии имеют свое интересное происхождение и значение. Некоторые из них указывают на профессии, географические места или характерные черты людей прошлой эпохи. Вот десять самых редких фамилий, которые имеют глубокие исторические корни и страну по сей день:

Довбуш - происходит из казачества и ассоциируется с силой и выносливостью. Эту фамилию получили потомки легендарного Олексы Довбуша.

Сахно - имеет греческие корни и характерный суффикс "-но", популярный в XVIII веке.

Масляк - одно из старейших, с упоминаниями о VIII веке. Пошла от слова "масло" и было распространено среди потомков древних ремесленников.

Трохимчук - старинная фамилия, образованная от имени Трофим, которое было популярным во времена Киевской Руси.

Полтавский - географическая фамилия, которая возникла в период казацкой эпохи. Ее носители, как правило, выходят из Полтавщины.

Гладкий - отражает физическую особенность человека. Эта фамилия встречается среди потомков крестьян XIX века.

Коваленко - ремесленническая фамилия, указывающая на профессию кузнеца.

Лесной - так называли людей, которые жили возле лесов или имели связь с лесным хозяйством.

Миколайчук - "потомок Николая", свидетельство популярности христианских имен в средневековой Украине.

Богун - фамилия, связанная с историческим полководцем Иваном Богуном, известна среди потомков казацкой старшины.