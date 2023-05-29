10 типов любовных отношений, из которых точно ничего не получится

Вы любите партнера гораздо сильнее, чем он вас

Когда говорят, что в отношениях один любит, а другой позволяет любить себя, это не совсем правдиво. Из такого типа взаимоотношений чаще всего ничего не выходит, ведь партнеры со временем только отдалятся, а на место любви придет раздражительность.

Партнер любит гораздо сильнее, чем вы его

Здесь ситуация такая же, как и в первом случае. Принимать любовь и не отдавать ее - рано или поздно это обернется полным охлаждением между партнерами по отношениям.

Вы любите не партнера, а его потенциал

Если вы выбираете партнера с точки зрения его надежности, умений или того, что он в будущем сможет добиться высот, это ни к чему хорошему не приведет. Да, некоторое время такие отношения могут "работать", но отсутствие нежных чувств к партнеру рано или поздно вылезет боком.

Вы "спасаете" партнера

Если вы в отношениях являетесь участником драматического треугольника Карпмана ("Жертва-Спаситель-Преследователь"), то такие взаимоотношения нездоровы изначально. Здесь следует поработать со специалистом, чтобы больше не попадать в такой тип взаимоотношений.

Вы смотрите на партнера снизу вверх

Когда в отношениях один партнер считает себя во многом лучше другого, такой тип обречен на провал. Ведь пропасть между вами со временем станет еще глубже.

Вас привлекают внешние атрибуты

Если ваша любовь построена только на притяжении к внешним прелестям партнера, она точно долго не протянет. Рано или поздно вы поймете, что нужно еще о чем-то говорить и начнете страдать от одиночества.

Вы недостаточно совместимы с партнером

В здоровых отношениях должна быть совместимость в постели, общие взгляды на ваше будущее, финансы и другие вещи. Если между вами и партнером мало общего, то после этапа влюбленности может прийти разочарование.

Вы выбираете партнера из духа противоречия

Выбирать любимого человека назло родителям, бывшему партнеру и т. п. - изначально проигрышный вариант.

Партнер как противоположность предыдущему партнеру

После неудачных отношений, вы можете выбирать партнера по качествам, прямо противоположным тем, что имел бывший. Такой подход тоже ничего хорошего не принесет.

Вас привлекает недоступность партнера

Отношения - это не гонка, и вы здесь не звезда спорта. Не стоит стремиться построить отношения с человеком, который вам нужен, чтобы удовлетворить собственные амбиции.