10 типов любовных отношений, из которых точно ничего не получится

Гармонические отношения, в которых, кроме любви, присутствует доверие, взаимопомощь, уважение и понимание бывает непросто построить. Когда кажется, что все ваши старания бесполезны, стоит задуматься, может, эти отношения просто обречены.
О 10 типах любовных отношений, из которых ничего не получится, пишет Telegram-канал Краса. Здоров'я. Стосунки.
Когда говорят, что в отношениях один любит, а другой позволяет любить себя, это не совсем правдиво. Из такого типа взаимоотношений чаще всего ничего не выходит, ведь партнеры со временем только отдалятся, а на место любви придет раздражительность.
Здесь ситуация такая же, как и в первом случае. Принимать любовь и не отдавать ее - рано или поздно это обернется полным охлаждением между партнерами по отношениям.
Если вы выбираете партнера с точки зрения его надежности, умений или того, что он в будущем сможет добиться высот, это ни к чему хорошему не приведет. Да, некоторое время такие отношения могут "работать", но отсутствие нежных чувств к партнеру рано или поздно вылезет боком.
Если вы в отношениях являетесь участником драматического треугольника Карпмана ("Жертва-Спаситель-Преследователь"), то такие взаимоотношения нездоровы изначально. Здесь следует поработать со специалистом, чтобы больше не попадать в такой тип взаимоотношений.
Когда в отношениях один партнер считает себя во многом лучше другого, такой тип обречен на провал. Ведь пропасть между вами со временем станет еще глубже.
Если ваша любовь построена только на притяжении к внешним прелестям партнера, она точно долго не протянет. Рано или поздно вы поймете, что нужно еще о чем-то говорить и начнете страдать от одиночества.
В здоровых отношениях должна быть совместимость в постели, общие взгляды на ваше будущее, финансы и другие вещи. Если между вами и партнером мало общего, то после этапа влюбленности может прийти разочарование.
Выбирать любимого человека назло родителям, бывшему партнеру и т. п. - изначально проигрышный вариант.
После неудачных отношений, вы можете выбирать партнера по качествам, прямо противоположным тем, что имел бывший. Такой подход тоже ничего хорошего не принесет.
Отношения - это не гонка, и вы здесь не звезда спорта. Не стоит стремиться построить отношения с человеком, который вам нужен, чтобы удовлетворить собственные амбиции.
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