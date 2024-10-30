10 дел в быту и уборке, с которыми отлично справится уксус

Локальная очистка ковров и мебели

Если на ковре или на диване появилось пятно, можно смешать одну часть воды с одной частью белого уксуса и распылить на проблемное место. Оставьте раствор на пять минут, после чего промокните чистой тканью. Этот метод эффективно удаляет пятно и устраняет неприятный запах.

Чистка чайников

Для удаления накипи в электрочайнике можно наполнить на две трети смесью воды и уксуса, довести до кипения, оставить остыть и промыть. Такая процедура быстро удаляет известковые отложения и освежает чайник.

Улучшение качества стирки

Для белья следует добавить примерно стакан уксуса в цикл стирки. Это поможет отбелить ткани, смягчить материалы, удалить остатки мыла и избавиться от неприятных запахов, таких как запах спортивной одежды. Уксус хорошо работает с трудными пятнами и затхлыми полотенцами.

Чистка микроволновки

Раствор из одного стакана воды и четверти стакана уксуса в микроволновке поможет размягчить остатки пищи. Прогрейте раствор на несколько минут - пар облегчит очищение внутренней поверхности.

Чистка окон

Смесь из одной части уксуса на две части воды отлично подходит для мытья окон. Добавьте каплю моющего средства для посуды для улучшения результата и блестящих окон.

Уборка после домашних питомцев

Для нейтрализации запахов от домашних питомцев можно использовать смесь равных частей уксуса и воды, промокнув загрязненный участок. Уксус эффективно устраняет запахи и дезинфицирует.

Устранение известкового налета

Чтобы избавиться от налета на кранах и душевых насадках, можно замочить в уксусе на несколько часов. После этого нужно осторожно почистить старой зубной щеткой, и блеск будет возвращен.

Очистка плитки и швов

В ванной комнате плитку и швы можно отделать неразбавленным белым уксусом. Оставьте раствор на несколько минут, а затем почистите кистью для достижения лучшего эффекта.

Прочистка слива

Для очищения слива следует насыпать полстакана соды, а затем добавить стакан уксуса. Дайте раствору пениться несколько минут, а затем промойте горячей водой.

Уход за нержавеющей сталью

Чтобы очистить нержавеющую сталь, смешайте 3 части воды с 1 уксуса, нанесите на поверхность и протрите тканью. Для более сложных загрязнений оставьте раствор на несколько минут перед протиранием.