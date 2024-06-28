10 дел по организации пространства, которые необходимо совершить летом

Упорядочьте накопление бумаг

Если у вас есть дети школьного возраста, то вы знаете, что излишек бумаг может быстро скапливаться по всему дому.

Поэтому в течение первых нескольких дней после окончания школы просмотрите все "вернувшиеся" домой школьные работы и выбросьте все, что не стоит хранить.

Конечно, лишние бумаги бывают не только у детей, поэтому не забудьте отредактировать все лишние счета, квитанции и другие ненужные вам документы.

Переделайте свою кровать на лето

Замените постельное белье для холодной погоды на более легкое, а зимнее одеяло постирайте или отдайте в химчистку перед тем, как убрать его на хранение.

Если у вас есть белые простыни, развесьте их на веревке, чтобы они высохли и воспользовались естественными отбеливающими свойствами солнечного света.

Это также время, чтобы постирать основные элементы, такие как наматрасник и защитные чехлы для подушек.

Проверьте потолочные вентиляторы

Убедитесь, что потолочные вентиляторы вращаются против часовой стрелки, направляющей воздух вниз для лучшей циркуляции прохладного воздуха в помещении. А также, что все детали целые.

Пока вы осматриваете выключенный вентилятор, используйте слегка увлажненную салфетку из микрофибры, чтобы вытереть пыль из лопастей вентиляторов.

Проверьте кондиционер

Лучшее время для обслуживания кондиционера - весна, но если эта задача выпала из вашего весеннего списка ухода за домом, это можно сделать и летом.

Постарайтесь сделать это как можно скорее - до того, как воцарится жара. Обязательно почистьте фильтры, а при необходимости - замените на новые.

Проверьте бардачок автомобиля

Быстрая уборка автомобиля занимает всего 15 минут, но имеет огромное значение. Кроме обязательного техосмотра, советуют убедиться, что в багажнике есть необходимые в пути запасы, включая автомобильную смазку и воду, а также аптечку, салфетки, солнцезащитный крем и очки.

Вымойте летний инвентарь

Чтобы подготовиться к летним развлечениям, просмотрите все, что вы обычно берете в бассейн или на местное озеро - и вымойте эти вещи.

Это могут быть матрасы, шезлонги, мячи и другие песчаные игрушки. Пока вы будете их освежать, запишите все, что требует замены.

Просмотрите свое спортивное снаряжение

Лето - прекрасное время для того, чтобы переоценить, какие виды спорта, хобби и активности вам действительно нравятся, и избавиться от громоздкого снаряжения, к которому вы не прикасались годами.

Почистьте вещи, которые вы планируете использовать этим летом, а остальные продайте или отдайте на благотворительность.

Создайте отдельное место для солнцезащитного крема

Лето требует небольших "запасов" солнцезащитного крема (и выбрасывание всего, у чего истек срок годности), поэтому не менее важно выделить для бутылочек с солнцезащитным кремом специальный контейнер и держать его на видном месте.

Таким образом, вы будете точно знать, где находится крем, когда он понадобится.

Помойте террасу

Если живете в частном доме, хорошей идеей промыть под давлением воды террасы, внутренние дворики и дорожки, чтобы подготовить их к более интенсивному использованию в течение летних месяцев. К тому же мытье сразу визуально освежает пространство снаружи.

Очистьте желоба и водостоки

Если вы не добрались до водостоков весной, советуют почистить их как можно скорее, до начала летних периодических, но интенсивных дождей. Это поможет избежать потенциального ущерба от воды - например, сломанных водостоков.