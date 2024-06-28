10 дел по организации пространства, которые необходимо совершить летом

Лето - прекрасный сезон, в который хочется хоть на время погрузиться в отдых, посетить новый город или съездить на природу. Однако не стоит откладывать некоторые организационные дела на потом.
О том, какие задачи по организации пространства необходимо сделать летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Если у вас есть дети школьного возраста, то вы знаете, что излишек бумаг может быстро скапливаться по всему дому.
Поэтому в течение первых нескольких дней после окончания школы просмотрите все "вернувшиеся" домой школьные работы и выбросьте все, что не стоит хранить.
Конечно, лишние бумаги бывают не только у детей, поэтому не забудьте отредактировать все лишние счета, квитанции и другие ненужные вам документы.
Замените постельное белье для холодной погоды на более легкое, а зимнее одеяло постирайте или отдайте в химчистку перед тем, как убрать его на хранение.
Если у вас есть белые простыни, развесьте их на веревке, чтобы они высохли и воспользовались естественными отбеливающими свойствами солнечного света.
Это также время, чтобы постирать основные элементы, такие как наматрасник и защитные чехлы для подушек.
Убедитесь, что потолочные вентиляторы вращаются против часовой стрелки, направляющей воздух вниз для лучшей циркуляции прохладного воздуха в помещении. А также, что все детали целые.
Пока вы осматриваете выключенный вентилятор, используйте слегка увлажненную салфетку из микрофибры, чтобы вытереть пыль из лопастей вентиляторов.
Лучшее время для обслуживания кондиционера - весна, но если эта задача выпала из вашего весеннего списка ухода за домом, это можно сделать и летом.
Постарайтесь сделать это как можно скорее - до того, как воцарится жара. Обязательно почистьте фильтры, а при необходимости - замените на новые.
Быстрая уборка автомобиля занимает всего 15 минут, но имеет огромное значение. Кроме обязательного техосмотра, советуют убедиться, что в багажнике есть необходимые в пути запасы, включая автомобильную смазку и воду, а также аптечку, салфетки, солнцезащитный крем и очки.
Чтобы подготовиться к летним развлечениям, просмотрите все, что вы обычно берете в бассейн или на местное озеро - и вымойте эти вещи.
Это могут быть матрасы, шезлонги, мячи и другие песчаные игрушки. Пока вы будете их освежать, запишите все, что требует замены.
Лето - прекрасное время для того, чтобы переоценить, какие виды спорта, хобби и активности вам действительно нравятся, и избавиться от громоздкого снаряжения, к которому вы не прикасались годами.
Почистьте вещи, которые вы планируете использовать этим летом, а остальные продайте или отдайте на благотворительность.
Лето требует небольших "запасов" солнцезащитного крема (и выбрасывание всего, у чего истек срок годности), поэтому не менее важно выделить для бутылочек с солнцезащитным кремом специальный контейнер и держать его на видном месте.
Таким образом, вы будете точно знать, где находится крем, когда он понадобится.
Если живете в частном доме, хорошей идеей промыть под давлением воды террасы, внутренние дворики и дорожки, чтобы подготовить их к более интенсивному использованию в течение летних месяцев. К тому же мытье сразу визуально освежает пространство снаружи.
Если вы не добрались до водостоков весной, советуют почистить их как можно скорее, до начала летних периодических, но интенсивных дождей. Это поможет избежать потенциального ущерба от воды - например, сломанных водостоков.
Раньше мы рассказывали о том, как использовать старые кухонные принадлежности.
А также писали о том, какие организационные дела можно сделать за 30 минут.