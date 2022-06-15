10 способів врятуватися від спеки, якщо у вас в машині немає кондиціонера

Як охолодити машину без кондиціонера:

1. Заморозьте пляшки з водою, щоб зробити пакети з льодом

Тримайте в холодильнику кілька пляшок із замороженою водою, щоб притискати їх до грудей або потилиці. Найкраща частина полягає в тому, що коли вони тануть, у вас є крижаний напій, який освіжає вас.

2. Портативний вентилятор для охолодження автомобіля

Циркуляція повітря через портативний автомобільний кондиціонер - відмінний спосіб знизити температуру в автомобілі, в якому немає вбудованого кондиціонера. Краще встановлювати вентилятор з лівого боку від водія, обличчям до задньої правої частини автомобіля. Два вентилятори ще краще; другий встановіть з правого боку пасажира обличчям назад вліво. Це створить наскрізний вітер в машині і збереже рух повітря.

3. Візьміть з собою холодні напої

Крижані напої допомагають зберігати прохолоду тіла, навіть якщо в автомобілі стає занадто жарко. Також можна заморожувати напій, а потім пити рідину, коли вона тане. Ви також можете використовувати його в якості пакета з льодом, як було запропоновано раніше!

4. Охолоджуючі чохли на сидіння

Якщо ви збираєтеся багато їздити в літні місяці без кондиціонера, варто інвестувати в якісний чохол для сидіння з охолодженням. Зовсім бюджетний варіант - покладіть рушник на сидіння, коли ви не в машині, щоб воно було прохолодніше, коли ви повернетеся.

5. Відкрийте всі двері перед тим, як сісти в машину

Не просто пірнайте в свою машину; опустіть всі вікна і відкрийте всі двері, щоб допомогти випаруватися теплу.

Порада профі: опустіть всі вікна, але відкрийте двері тільки з одного боку автомобіля. Потім відкрийте і закрийте двері, щоб швидше виштовхнути гаряче повітря з іншого боку.

6. Сонцезахисний козирок на приладовій панелі

Найкращий захист від спеки - це напад! Накрийте приладову панель тканиною або спеціальним матеріалом, щоб поверхні вашого автомобіля залишалися прохолодними, а кількість тепла, що виділяється, зменшувалася. Сонцезахисний козирок в першу чергу зменшить потрапляння сонячних променів в автомобіль.

7. Паркуйтеся на затіненій або критій парковці

Випереджайте спеку, подбавши про те, де ви припаркуєтеся. Якщо ви не можете знайти безкоштовну затінену парковку, можливо, варто доплатити, щоб потрапити на якусь криту парковку.

Порада профі: подумайте про те, в який час дня ви паркуєтеся і коли плануєте повернутися до своєї машини. Тінь вранці не означає, що в тому місці буде тінь і вдень.

8. Помістіть вологу тканину на центральний вентиляційний отвір

Звучить дивно, але це працює! Тримайте кілька тканинних серветок в мисці з водою в холодильнику на відстані витягнутої руки. Накиньте одну на центральний вентиляційний отвір і включіть потік повітря для освіжаючого бризу. Міняйте їх у міру висихання і не забувайте регулярно прати, щоб запобігти появі цвілі.

Порада профі: накиньте одну на шию ззаду, щоб швидко освіжитися.

9. Відкрийте вікна

Відкриття вікон - відмінний спосіб зберегти прохолоду, але ще краще знати, коли відкривати вікна. Їдете на меншій швидкості по місту? Тримайте вентиляцію вимкненою і вікна опущеними, це більш економічно. Виїхали на автостраду? Пора піднімати вікна і включати вентиляцію.

10. Сідайте в машину з мокрим волоссям

Перш ніж відправитися в дорогу, прийміть душ або просто вилийте трохи води на голову. Якщо у вас більш довге волосся, варто укласти його перед тим, як намочити, щоб вода не стікала по спині і не промокли сидіння.