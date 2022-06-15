10 способів врятуватися від спеки, якщо у вас в машині немає кондиціонера

На вулиці літня спека, а у вас в машині немає кондиціонера? Немає проблем, адже є кілька відмінних порад про те, як зберегти прохолоду в автомобілі влітку без кондиціонера.
Ви можете перемогти літню спеку і насолоджуватися поїздкою, використовуючи ці прості і бюджетні альтернативи кондиціонеру в авто, пише The road trip expert.
Тримайте в холодильнику кілька пляшок із замороженою водою, щоб притискати їх до грудей або потилиці. Найкраща частина полягає в тому, що коли вони тануть, у вас є крижаний напій, який освіжає вас.
Циркуляція повітря через портативний автомобільний кондиціонер - відмінний спосіб знизити температуру в автомобілі, в якому немає вбудованого кондиціонера. Краще встановлювати вентилятор з лівого боку від водія, обличчям до задньої правої частини автомобіля. Два вентилятори ще краще; другий встановіть з правого боку пасажира обличчям назад вліво. Це створить наскрізний вітер в машині і збереже рух повітря.
Крижані напої допомагають зберігати прохолоду тіла, навіть якщо в автомобілі стає занадто жарко. Також можна заморожувати напій, а потім пити рідину, коли вона тане. Ви також можете використовувати його в якості пакета з льодом, як було запропоновано раніше!
Якщо ви збираєтеся багато їздити в літні місяці без кондиціонера, варто інвестувати в якісний чохол для сидіння з охолодженням. Зовсім бюджетний варіант - покладіть рушник на сидіння, коли ви не в машині, щоб воно було прохолодніше, коли ви повернетеся.
Не просто пірнайте в свою машину; опустіть всі вікна і відкрийте всі двері, щоб допомогти випаруватися теплу.
Порада профі: опустіть всі вікна, але відкрийте двері тільки з одного боку автомобіля. Потім відкрийте і закрийте двері, щоб швидше виштовхнути гаряче повітря з іншого боку.
Найкращий захист від спеки - це напад! Накрийте приладову панель тканиною або спеціальним матеріалом, щоб поверхні вашого автомобіля залишалися прохолодними, а кількість тепла, що виділяється, зменшувалася. Сонцезахисний козирок в першу чергу зменшить потрапляння сонячних променів в автомобіль.
Випереджайте спеку, подбавши про те, де ви припаркуєтеся. Якщо ви не можете знайти безкоштовну затінену парковку, можливо, варто доплатити, щоб потрапити на якусь криту парковку.
Порада профі: подумайте про те, в який час дня ви паркуєтеся і коли плануєте повернутися до своєї машини. Тінь вранці не означає, що в тому місці буде тінь і вдень.
Звучить дивно, але це працює! Тримайте кілька тканинних серветок в мисці з водою в холодильнику на відстані витягнутої руки. Накиньте одну на центральний вентиляційний отвір і включіть потік повітря для освіжаючого бризу. Міняйте їх у міру висихання і не забувайте регулярно прати, щоб запобігти появі цвілі.
Порада профі: накиньте одну на шию ззаду, щоб швидко освіжитися.
Відкриття вікон - відмінний спосіб зберегти прохолоду, але ще краще знати, коли відкривати вікна. Їдете на меншій швидкості по місту? Тримайте вентиляцію вимкненою і вікна опущеними, це більш економічно. Виїхали на автостраду? Пора піднімати вікна і включати вентиляцію.
Перш ніж відправитися в дорогу, прийміть душ або просто вилийте трохи води на голову. Якщо у вас більш довге волосся, варто укласти його перед тим, як намочити, щоб вода не стікала по спині і не промокли сидіння.
Раніше ми розповідали про прості способи, які допоможуть охолодити квартиру без кондиціонера.
А також повідомляли, як підготувати кондиціонер до початку сезону.