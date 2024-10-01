10 способов защитить себя от дипфейков в 2024 году

Что известно про дипфейки

Deepfakes - это сгенерированные искусственным интеллектом видео или аудиоклипы, которые создают видимость того, что кто-то говорит или делает то, чего он никогда не делал.

Deepfakes могут использоваться для дискредитации людей и совершения мошенничества. Например, если ваша голосовая идентичность и конфиденциальная информация попали в чужие руки, киберпреступник может использовать подделанные аудиозаписи для связи с вашим банком.

Вы можете подумать, что поскольку вы не используете какой-либо продукт ИИ, вы никогда не сможете стать жертвой. Правда в том, что эти технологии могут очищать данные (такие как видео, фотографии и голосовые записи) миллионов людей с веб-сайтов, таких как платформы социальных сетей.

Вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы уменьшить вероятность того, что преступник создаст ваш deepfake.

Делитесь личной информацией с осторожностью

Первый шаг к предотвращению дипфейков - быть крайне осторожным с тем, какую личную информацию вы публикуете в сети. Ограничьте объем доступных данных о себе, особенно высококачественных фотографий и видео, которые могут быть использованы для создания дипфейка.

Вы можете настроить параметры социальных сетей так, чтобы только доверенные люди могли видеть то, чем вы делитесь. Конечно, вы также должны убедиться, что доверяете всем, кто просит подписаться или добавить вас в друзья.

Включите строгие настройки конфиденциальности

Воспользуйтесь всеми преимуществами настроек конфиденциальности веб-сайтов, чтобы контролировать, кто может получить доступ к вашей личной информации и контенту. Ограничьте круг лиц, которые могут видеть ваши фотографии, видео и другие конфиденциальные данные.

Это касается веб-сайтов, на которых вы храните файлы фотографий. Сократите объем общедоступных материалов, и вы сведете к минимуму ресурсы, которыми располагают потенциальные создатели deepfake.

Добавьте водяной знак на фотографии

При публикации изображений или видео в сети рассмотрите возможность использования цифрового водяного знака на них. Это может отпугнуть создателей deepfake от использования вашего контента, поскольку это делает их усилия более отслеживаемыми.

Узнайте о deepfakes и про искусственный интеллект

Сфера ИИ быстро меняется. Быть в курсе последних разработок поможет вам сохранять бдительность. Вам не нужно становиться экспертом, но следить за новостями об этих технологиях важно для всех. Эти знания помогут вам распознавать потенциальные красные флажки при столкновении с подозрительным контентом.

Используйте многофакторную аутентификацию

В наши дни вам действительно следует удвоить свою безопасность, внедрив многофакторную аутентификацию для всех своих учетных записей. Это тот случай, когда вам требуется дополнительный шаг для входа в учетную запись, например сканирование лица, ввод кода, отправленного на ваш телефон, или использование автономного приложения на вашем устройстве.

Этот дополнительный уровень безопасности помогает предотвратить несанкционированный доступ к вашим учетным записям, снижая вероятность того, что кто-то получит ваши персональные данные.

Используйте длинные, надежные и уникальные пароли

Каждый пароль должен быть длиной не менее 16 символов, уникальным для учетной записи и содержать случайную смесь заглавных букв, строчных букв, цифр и специальных символов. Лучший способ запомнить все эти уникальные пароли - сохранить их в менеджере паролей с включенным MFA.

Поддерживайте актуальность программного обеспечения

Поддерживайте актуальность своих устройств и программного обеспечения с помощью последних исправлений и обновлений безопасности. Устаревшее программное обеспечение может иметь уязвимости, которые хакеры могут использовать для доступа к вашим данным.

Рекомендуется включить автоматические обновления, чтобы вам не приходилось постоянно проверять наличие новых обновлений.

Не попадайтесь на удочку фишинга

Будьте предельно осторожны при получении писем, прямых, текстовых сообщений, телефонных звонков или других цифровых сообщений, если источник неизвестен.

Это особенно актуально, если сообщение требует от вас быстрых действий, например, утверждает, что ваш компьютер был взломан или что вы выиграли приз.

Создатели дипфейков пытаются манипулировать вашими эмоциями, чтобы вы загрузили вредоносное ПО или поделились личной информацией. Проверяйте личность отправителя и не переходите по подозрительным ссылкам.

Сообщайте о контенте deepfake

Если вы сталкиваетесь с контентом deepfake, в котором участвуете вы или кто-то из ваших знакомых, сообщите об этом платформе, на которой размещен этот контент.

Это может помочь в его удалении или расследовании, ограничив его потенциальный охват. Вам также следует сообщить об этом в правоохранительные органы.

Обратитесь за юридической консультацией

Если вы стали жертвой deepfake, который нанес ущерб вашей репутации, проконсультируйтесь с экспертами по кибербезопасности и конфиденциальности данных.

Законы быстро развиваются, чтобы решить проблему deepfake, но с такими быстрыми темпами развития технологий правовой системе требуется время, чтобы догнать их.