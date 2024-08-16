10 смартфонов с камерой высочайшего качества до 10000 грн

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro оснащен 50 МП основной камерой и 2 МП датчиком глубины, что позволяет делать четкие и детализированные снимки при хорошем освещении.

Этот смартфон также имеет большой аккумулятор на 5 000 мА/ч и поддерживает 18 Вт быструю зарядку, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Экран с частотой обновления 90 Гц добавляет плавности при просмотре фото и видео.

POCO M6 Pro (фото: Notebookcheck)

Redmi 13C 4G

Этот смартфон от Xiaomi обладает 50 МП основной камерой, которая может похвастаться хорошими результатами при дневном освещении. Он работает на базе процессора MediaTek Helio G85, что обеспечивает надежную производительность для повседневных задач.

Батарея на 5 000 мА/ч поддерживает продолжительное использование, а дисплей с частотой 90 Гц делает взаимодействие с устройством более плавным.

Redmi 13C 4G (фото: elektron)

TECNO Spark 20 C

TECNO Spark 20 C оснащен 50 МП основной камерой и имеет интересные функции, такие как двойная LED-вспышка и поддержка HDR. Он также предлагает большой объем встроенной памяти и возможность ее расширения, что является плюсом для хранения множества фотографий и видео.

Однако дисплей с разрешением 720p может быть не таким четким, как у конкурентов, что стоит учитывать при выборе.

TECNO Spark 20 C (фото: MOYO)

Infinix Smart 8 HD

Этот бюджетный смартфон предлагает 13 МП основную камеру, которая, несмотря на более низкое разрешение по сравнению с конкурентами, все же способна создавать достойные фотографии при достаточном освещении.

Кроме того, устройство имеет батарею на 5 000 мА/ч и 90 Гц дисплей, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет доступное устройство с хорошими основными функциями.

Infinix Smart 8 HD (фото: Zee Business)

itel P55 4G

itel P55 4G предлагает двойную камеру с основным сенсором на 50 МП, который демонстрирует хорошие результаты в условиях дневного света.

Устройство также отличается хорошей производительностью для своей цены и достойным временем автономной работы. Если ваш бюджет ограничен, этот смартфон может стать отличным выбором.

itel P55 4G (фото: AliExpress)

Realme C55

Realme C55 обладает 64 МП основной камерой, что является одним из лучших предложений в ценовом сегменте. Камера отлично справляется с дневными снимками, обеспечивая высокую детализацию.

В дополнение, смартфон оснащен 5 000 мА/ч аккумулятором с быстрой зарядкой, что делает его хорошим вариантом для повседневного использования.

Realme C55 (фото: 01net.com)

POCO C65

Этот смартфон имеет 50 МП основную камеру и дополнительный 2 МП сенсор для улучшенной глубины изображений.

POCO C65 предлагает достойную производительность и хорошее качество снимков при естественном освещении. Устройство также оборудовано 5 000 мА/ч аккумулятором и дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

POCO C65 (фото: Gadgets 360)

Itel P55 5G

Этот смартфон поддерживает 5G и оснащен двойной камерой с основным сенсором на 50 МП. Камера хорошо работает при дневном свете, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет устройство с хорошей камерой и поддержкой новых технологий в рамках бюджета.

Itel P55 5G (фото: GizArena)

Vivo Y02T

Vivo Y02T - еще один вариант с 13 МП основной камерой, которая демонстрирует хорошие результаты в различных условиях освещения. Смартфон также отличается стильным дизайном и длительным временем автономной работы, благодаря батарее на 5 000 мА/ч.

Vivo Y02T

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04 оснащен 50 МП основной камерой, которая предоставляет хорошие результаты для своей ценовой категории.

Устройство также предлагает стабильную производительность и надежность, что характерно для бренда Samsung. Это делает его отличным выбором для пользователей, которые ценят качество.

Samsung Galaxy A04 (фото: MobMir)