10 сигналов, что женщина влюблена: даже если она этого не признает

По словам эксперта, когда женщина влюбляется - она меняется. Но это не всегда очевидно.

"Часто это мелочи, которые заметны только очень внимательному наблюдателю. Или тому, кто знает, на что смотреть", - отмечает коуч.

Поэтому вот список тех самых маленьких жестов, которые говорят больше, чем слова:

Она помнит детали

Что ты любишь на завтрак, какой у тебя любимый фильм и когда у тебя важная встреча.

"Ее лицо меняется, когда она тебя видит. Светлеет. Расплывается в улыбке, даже если она устала", - добавляет Виталий Курсик.

Она ищет твое присутствие

Даже если ничего не говорит, ее тело тянется ближе - на диване, за столом, в компании.

Она хочет делиться

Радостью, забавными мемами, переживаниями - всем, что важно для нее.

"Если он рассказывает, как прошел его день, что снилось ночью, о коллеге, которая бесит и о том, что вызвало радость - вы важный для него человек", - добавляет специалист.

Она обращает внимание на свой вид

Даже если вы просто идете в магазин за хлебом. И даже, когда решили провести выходной дома.

"А еще у нее новая прическа, духи, возможно блузка или платьице. Иногда такие вещи происходят даже неосознанно", - добавляет эксперт.

Она иногда ревнует

Едва заметно, с нотками обиды или внезапного молчания, когда кто-то проявляет к тебе интерес.

Она становится более ласковой

В словах, во взгляде, в тоне голоса. Его жесты мягче, объятия нежнее, он ходит едва касаясь земли. Он менее критичен и становится более гибким именно в общении с тобой.

Она принимает тебя целиком

Со всеми твоими странностями, тараканами и прошлым. И принимает именно таким, какой ты есть сейчас.

Она хочет делать для тебя маленькие приятности

Приготовить что-то вкусненькое, купить безделушку, которая "напомнила тебя".

"А еще предлагает свою помощь, интересуется делами, помнит все, что тебе нужно", - говорит коуч.

Она думает о будущем

И вдруг это будущее имеет в себе тебя. Даже если она еще не призналась в этом ни тебе, ни себе.

"Любовь не всегда кричит. Иногда она шепчет. Взглядом, прикосновением, внимательностью", - резюмирует Виталий Курсик.