10 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 10 вересня в православній церкви вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецкого. Крім того, сьогодні народився відомий український режисер Олександр Довженко.

Які традиції треба зберігати в цей день, а також хто народився сьогодні - читайте в матеріалі Styler.

Православне свято 10 вересня

Анна Пророчиця народилася в Єрусалимі і була однією з обраних, які зустріли Ісуса Христа в дитячому віці.

Що не можна робити сьогодні

Категорично 10 вересня не варто свататися, бо, за прикметами, це обіцяє біду.

Народні прикмети 10 вересня

У народі 10 день осені називали Скирдником. Це було пов'язано з тим, що завершувалося останнє прибирання хлібів. Люди вивозили з поля снопи, які потім укладали в скирти. Від цього і пішла назва свята.

Олександр Довженко (фото: wikipedia.org)

Хто народився в цей день

У 1638 році народилася Марія Терезія, дочка короля Іспанії Філіпа IV. Вона увійшла в історію тим, що її заміжжя з французьким королем Людовіком XIV за умовами Піренейського світу припинило франко-іспанську війну;

У 1894 році народився Олександр Довженко, відомий український кінорежисер;

У 1914 році народився Роберт Уайз, американський кінорежисер, лауреат премії "Оскар";

У 1938 році народився Карл Лагерфельд, німецький модельєр і фотограф;

У 1945 році народився Хосе Фелісіано, пуерторіканський співак, який став лауреатом премії "Греммі";

У 1955 році народилася Лариса Доліна (Кудельман), російська співачка, яка народилася в Баку, але дитинство провела в Україні;

У 1958 році народився Крістофер Коламбус, американський кінорежисер, який знімав "Гаррі Поттер і таємна кімната", "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Ніч у музеї" і "Один вдома";

В 1968 рік народився Гай Річі, британський кінорежисер, який працював над такими відомими фільмами, як "Карти, гроші, два стволи", "Великий Куш", "Револьвер", "Шерлок Холмс" та інші;

У 1960 році народився Колін Ферт, англійський актор, лауреат премії "Оскар".

Нагадаємо, що астролог назвав знаки Зодіаку, які знайдуть справжнє щастя до кінця року.

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