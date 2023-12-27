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10-летний Назар из Бахмута получил ноутбук от Фонда Ахметова

Среда 27 декабря 2023 18:02
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10-летний Назар из Бахмута получил ноутбук от Фонда Ахметова 10-летний Назар из Бахмута получил ноутбук от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Назару - десять лет. Враг уничтожил его родной Бахмут и семье пришлось эвакуироваться только с двумя сумками. Все остальные сгорели, в частности, и многочисленные грамоты Назара за призовые места в соревнованиях по шашкам и за победы на олимпиадах. Теперь мальчик с мамой живут в Кременчуге.

По технике для занятий у него только старенький телефон. Ребенок написал в Фонд Рината Ахметова о своей мечте - получить планшет или ноутбук. Так началось новогоднее чудо.

"Мое письмо было о том, как началась война, как я уезжал из Бахмута, как было страшно. Больше всего я боялся, когда были рядом обстрелы. Из игрушек забрал только свои кубики Рубика... Я бы хотел забыть, что такое война, чтобы ее никогда не было, чтобы никогда не страдали дети, взрослые, животные. Это самое ужасное, что может быть в жизни", - делится мальчик.

Мама Элеонора до конца мая 2022 года была с Назаром Бахмути. Потом удалось эвакуироваться, оставив все, что имели... На новом месте ее ребенок сразу начал знакомиться с людьми, много общаться, заниматься спортом - жизнь ведь продолжается. Однажды женщина узнала в Facebook о фонде. И Назар сам решил написать письмо.

Перед праздниками мечты должны сбываться - поэтому Фонд Рината Ахметова подарил Назару ноутбук, чтобы талантливый мальчик мог учиться, играть и развивать все свои таланты.

"Я очень хочу вас поблагодарить за то, что вы прочли мое письмо. Это была очень большая моя мечта... Эти эмоции невозможно передать", - признается Назар, радостно улыбаясь.

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