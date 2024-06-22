10 распространенных исторических мифов, которые до сих пор считаются правдой

История полна удивительных событий и личностей, но не все, что мы знаем о прошлом, является правдой. Множество мифов и заблуждений закрепилось в нашем сознании и передается из поколения в поколение. Эти ошибки часто возникали из-за неверных интерпретаций или намеренных искажений фактов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-платформу Vocal Media , которая предназначенная для писателей, блогеров и креативных авторов.

Христофор Колумб открыл Америку

Вопреки распространенному мнению, Христофор Колумб не был первым европейцем, достигшим Америки. Считается, что норвежский исследователь Лейф Эриксон высадился в Северной Америке примерно в 1000 году, почти за пять столетий до того, как Колумб ступил на Багамы.

Несмотря на это, Колумбу часто приписывают открытие Америки, постоянно поддерживая исторический миф, который существует уже несколько столетий.

Христофор Колумб (фото: Wikimedia)

"Пусть едят пирожные" Марии Антуанетты

Знаменитая фраза, приписываемая Марии-Антуанетте, "Пусть едят пирожные", часто цитируется как символ ее черствости и оторванности от страданий французского народа. Однако нет никаких конкретных доказательств того, что она когда-либо произносила эти слова.

Эта фраза существовала во французской литературе еще до нее, и скорее всего, это вымышленная цитата, созданная для того, чтобы опорочить ее во время Французской революции.

Мария Антуанетта (фото: Smithsonian Magazine)

Великая Китайская стена видна из космоса

Вопреки распространенному мнению, Великую Китайскую стену нельзя увидеть из космоса невооруженным глазом. Стена, хотя и впечатляет своей длиной и историческим значением, не видна с низкой околоземной орбиты без помощи телескопических линз.

Этот распространенный миф со временем укрепился, но его опровергают космонавты, которые действительно побывали в космосе.

Великая Китайская стена (фото: Britannica)

Наполеон Бонапарт был низкого роста

Наполеона Бонапарта часто изображают как невысокого человека, за что он получил прозвище "Комплекс Наполеона". Однако исторические записи показывают, что рост Наполеона составлял около 5 футов 6 дюймов, что было средним показателем для француза того времени.

Мнение о том, что он был низким, возможно, возникло из-за различий в системах измерения между Францией и Великобританией, где его изображали более низким для политических и пропагандистских целей.

Наполеон Бонапарт (фото: Britannica)

Дикий Запад был полон перестрелок

Эпоха Дикого Запада в американской истории часто ассоциируется с перестрелками, благодаря голливудским вестернам. В действительности, перестрелки были относительно редкими событиями, и многие города Дикого Запада были мирными общинами, сосредоточенными на построении цивилизации.

Популяризованный образ Дикого Запада как постоянного поля битвы не соответствует историческим записям.

Реконструированное поселение Дикого Запада (фото: sweet/escapes)

Клеопатра была египтянкой

Клеопатру, знаменитую царицу Египта, часто изображают египтянкой. Однако она была греческо-македонского происхождения и последним активным правителем Птолемеевского царства Египта. Ее родословную можно проследить до Птолемея I, полководца Александра Македонского.

Греческое происхождение Клеопатры является важным аспектом ее личности и исторического контекста, в котором она правила.

Бюст Клеопатры (фото: Wikimedia)

Троянский конь

История о Троянском коне, гигантском деревянном коне, использованном греками для проникновения в город Трою, является известным рассказом из греческой мифологии. Однако нет никаких археологических или исторических данных, подтверждающих его реальность.

Скорее всего, эта история является мифологическим вымыслом, созданным для объяснения падения Трои.

Как мог выглядеть Троянский конь (фото: IFLScience)

Джордж Вашингтон и вишневое дерево

История о том, как Джордж Вашингтон срубил вишневое дерево и признался в содеянном словами "Я не могу лгать", является популярным анекдотом из американского фольклора. Однако нет никаких исторических доказательств достоверности этой истории.

Скорее всего, этот рассказ был создан, чтобы подчеркнуть честность и порядочность Вашингтона как почитаемой фигуры в американской истории.

Джордж Вашингтон (фото: White House Historical Association)

Викинги носили рогатые шлемы

Несмотря на широко распространенные изображения викингов в рогатых шлемах, нет никаких исторических данных, подтверждающих этот образ. Концепция рогатых шлемов возникла из художественных интерпретаций 19 века и закрепилась в массовой культуре. В действительности, шлемы викингов, вероятно, были более простыми и предназначались для практичности и защиты в бою.

Типичный стиль викингов (фото: Viking Style)

Салемский процесс над ведьмами

Салемский процесс над ведьмами 1692 года печально известен массовой истерией и казнью людей, обвиненных в колдовстве. Однако широко распространенное мнение о том, что ведьм сжигали на костре во время суда, неверно.

Обвиняемых на самом деле вешали, за исключением одного мужчины, которого забили насмерть тяжелыми камнями. Миф о сожжении ведьм, возможно, возник из-за ассоциации с европейскими процессами над ведьмами, где сожжение на костре было распространенным методом казни.

Салемский процесс над ведьмами (фото: Smithsonian Magazine)