10 советов, которые уберегут здоровье после отмены "летнего" времени

В Украине отменили перевод времени с зимнего на летнее. В этом году в последнее воскресенье октября переведут стрелки на зимнее время, дальше перевода на летнее время не будет.
Как это повлияет на здоровье и советы - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Когда часы переводят на зимнее время, мы получаем дополнительный час света утром, но эта выгода длится недолго - лишь несколько недель, пока дни становятся короче и восход солнца происходит все позже. В конце декабря, в кратчайший день года, в Украине солнечный свет длится всего 8 часов.
Увеличение продолжительности темноты может привести к ухудшению настроения и депрессии у некоторых людей, а также способствовать усталости, мышечной боли и ослаблению костей из-за дефицита витамина D, который зависит от солнечного света.
Отсутствие солнечного света может нарушить функционирование гипоталамуса – части мозга, отвечающего за регуляцию циркадного ритма организма, а также выработку мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона настроения).
Кстати, ученые выступают против перевода. Вон – за установление постоянного стандартного времени. Он больше всего приближен к естественному освещению, когда солнце находится прямо над головой в полдень. А в летнее время с марта по ноябрь естественное освещение неестественно смещается на один час позже.
Основываясь на многочисленных доказательствах того, что летнее время неестественно и нездорово, они предлагают отменить летнее время и принять стандартное время, как это и сделали в Украине.
В последнее время все больше говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей. Научные исследования подтверждают, что переход на летнее или зимнее время может иметь следующие последствия:
Кроме того, переход на другой временной режим часто приводит к усталости, снижению работоспособности и появлению депрессии. Поэтому отмена летнего времени может стать полезным шагом, упрощая бытовые ритмы и одновременно минимизируя негативное влияние на здоровье.
После отмены "летнего" времени важно заботиться о своем здоровье, особенно по адаптации к новым режимам дня. Вот десять советов, которые помогут вам в этом:
Постепенная адаптация к новому расписанию сна
Постарайтесь постепенно переходить на новый временной режим, засыпая раньше на 15-30 минут каждую ночь, пока не добьетесь необходимого количества сна.
Регулярный спящий режим
Установите стабильный график сна, когда вы ложитесь и поднимаетесь в одно и то же время каждый день, включая выходные.
Физическая активность
Регулярные физические упражнения помогут улучшить качество сна и состояние организма. Выберите подходящее для вас время для занятий спортом.
Здоровое питание
Выделите время для приготовления здоровых блюд, содержащих достаточное количество витаминов и минералов.
Отдых и релаксация
Включите в свое расписание время для релаксации, медитации или других методов понижения стресса, что поможет улучшить качество вашего сна.
Ограничение кофе и алкоголя
Избегайте кофе и алкогольных напитков перед сном, поскольку они могут осложнить засыпание и повлиять на качество сна.
Создание комфортной среды для сна
Обеспечьте темную, прохладную и тихую обстановку для спокойного сна.
Электронные устройства перед сном
Избегайте использования смартфонов, планшетов и других электронных устройств перед сном, поскольку они могут мешать засыпанию.
Сон на открытом воздухе
По возможности проводите время на свежем воздухе днем, чтобы улучшить циркадный ритм и облегчить засыпание вечером.
Обращение к специалисту
В случае проблем со сном или адаптации к новому режиму лучше обратиться к врачу для консультаций и рекомендаций.
Напомним, ранее мы рассказывали об отношении украинцев к переводу часов .
Читайте также об опасных последствиях для здоровья от летнего перехода.
При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", Верховная Рада Украины, проект закона №4201, Wikipedia, BBC.