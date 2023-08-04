10 советов, которые помогут избежать угона авто во время войны

Усиленная защита автотранспорта приобрела особую актуальность на фоне полномасштабной войны с РФ. Многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома. Часто люди бросали даже собственные машины, которые становились легкой добычей для мошенников.
О количестве автоугонов в Украине, самых популярных способах угонов и защите машины от них читайте ниже в материале Styler.
В 2023 году количество автоугонов в Украине значительно сократилось.
За первые пять месяцев текущего года было зарегистрировано 718 производств по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством), тогда как в 2022 году за соответствующий период было зафиксировано 2 344 дела (в 3,2 раза больше).
Данные портала Оpendatabot свидетельствуют, что в суд при этом доходит около 40% дел - за первые пять месяцев текущего года в суд попали 286 из 718 дел.
Подозрения воры получают в 57% открытых производств.
Для угона чужого автомобиля мошенники пользуются разными методами. Все зависит от потенциального места преступления, марки и модели автомобиля (степени защиты), а также умений и возможностей самих преступников.
Дедовский метод
Самый простой способ - физически "ворваться" в машину. Разбить стекло, сломать механическим способом замок и т. д. Обычно так мошенники "работают" со старыми и массовыми моделями автомобилей, которые оснащены простейшей системой сигнализации, или вообще ее не имеют. Такие автомобили часто перепродают для разборки на запчасти.
"Наезд" на владельца
Речь идет о силовом принуждении человека отдать ключи от собственного автомобиля преступникам. Это может произойти, например, в подземных паркингах, недостаточно освещенных зонах той или иной улицы, лесополосах, при остановке "по требованию" и т. д.
Выманивание водителя
Бывают случаи, когда к бамперу машины привязывают жестяные банки. Во время движения водитель слышит странный звук, останавливает транспорт и выходит, чтобы проверить, в чем проблема. Между тем мошенники садятся за руль и едут в неизвестном направлении.
Фейковая продажа
Утратив бдительность при заключении сделки по продаже автотранспорта, можно остаться в дураках и без машины. Ее могут украсть, когда вы дадите ключ псевдопокупателю, чтобы тот провел тест-драйв. Кроме того, во время осмотра выставляемого на продажу автомобиля злоумышленники могут подменить ключи и позже с легкостью его угнать.
Эвакуатор
Такой способ завладеть чужой машиной достаточно нестандартен. Он встречается нечасто и используется, как правило, для машин премиум класса. В ходе этой схемы злоумышленник договаривается с эвакуатором и платит ему двойную ставку, рассказывая легенду, что ключи и документы забыл в салоне. Если на сигнализации не был установлен датчик наклона и перемещения - владелец автомобиля заметит пропажу не сразу.
"Глушилка"
Так называемая "глушилка" - специальный девайс, глушащий сигнал автомобильной сигнализации. Водитель думает, что в брелоке села батарейка и закрывает машину на ключ, оставляя ее без цифровой защиты. Позже мошенники открывают автомобиль "вручную" и угоняют.
"Удочка"
Для угона машины с системой Smart Key (безключевой доступ), злоумышленнику понадобится удлинитель штатного ключа, который в народе называют просто "удочка". Это усилитель сигнала от карты-ключа (позволяет ретранслировать сигнал от ключа на расстояние до двух километров).
Кодграббер
Кодграббер позволяет снять машину с охраны без шума и лишних хлопот. Этот гаджет перехватывает радиосигнал сигнализации и повторяет его. Следовательно, вор легко и быстро может справиться со слабой и дешевой сигнализацией приглянувшегося ему автомобиля.
Для того чтобы защитить свой автомобиль от кражи, нужно соблюдать ряд простых, но важных правил:
Кроме этих простых истин следует позаботиться и об установлении правильной автосигнализации.
Считается, что наиболее эффективный показатель имеет диалоговый тип защиты. Речь идет о том, что сигнализация распознает поступающие от брелока сигналы в несколько этапов.
Кроме того, следует позаботиться, чтобы в сигнализации были датчики наклона и перемещения.
Специалисты советуют также пользоваться:
В заключение напомним, что в случае угона машины необходимо сразу же обратиться в полицию. Ведь по свежим следам машину найти всегда легче.
Напомним, ранее мы писали, какие четыре неочевидных ошибки приведут к поломке двигателя вашего авто.
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