10 советов, которые помогут вам научить ребенка самостоятельности в жизни

Навыки ориентироваться на местности

Это один из важных навыков, который может потребоваться во многих ситуациях. Кроме базовых знаний, научите ребенка использовать GPRS и как разбираться в обычных картах. Также добавьте одно из ключевых умений любого взрослого человека - научите ребенка ориентироваться в городе.

Умение справляться со своими чувствами

У каждого человека случаются моменты, когда эмоции одерживают верх, и мы начинаем плакать или не можем сдержать гнев. И от этого могут пострадать не только близкие люди, но все вокруг. Со временем мы учимся справляться с такими эмоциями и держать их под контролем.

Объясните ребенку, как это можно делать без ущерба своей репутации и другим обстоятельствам. Например, через спорт, искусство, музыку - занятия, которые учат терпению. Чем лучше человек умеет контролировать свои эмоции - тем увереннее он себя чувствует.

Стимулируйте поиск работы

Хорошие оценки в школе или вузе не означают, что ваш ребенок готов к работе. Золотое правило: детей учат знаниям, а не применению их на практике. Вам нужно убедиться, что у ребенка полное представление о том, откуда берутся деньги в семье. Чтобы после окончания университета жестокая правда жизни не стала шоком.

Предлагайте ребенку устроиться на летнюю работу во время каникул или во вторую половину дня, после занятий. Работа в небольшом объеме покажет ребенку, что можно получать деньги за свой труд и не зависеть от карманных, которые выдают родители. Такая практика хорошо готовит ко взрослой жизни.

Научите ставить цели

Каждый человек имеет цели, хотя и не все из них выполнимы. Это характерно для подростков, которые ставят нечеткие и нецелесообразные задачи: стать известными, богатыми или популярными.

Особенно это заметно сейчас - во время большей интеграции социальных сетей в жизнь. Ваша задача - воспитать ребенка так, чтобы он точно знал, чего хочет достичь в будущем и работал на долгосрочную перспективу.

Следует говорить и о ближайшем будущем. Достижение своих целей будет мотивировать ребенка двигаться дальше. Поэтому их постановка - важный аспект развития ребенка как личности.

Как вести себя в чрезвычайных ситуациях

Когда-нибудь ваш ребенок покинет родительский дом и начнет взрослую самостоятельную жизнь. И вот тогда ему понадобятся обычные навыки "домашнего выживания". Потушить пожар в сковороде, разобраться с протекающей трубой, пробить засор в канализации - то есть, то, с чем мы сталкиваемся в течение жизни. Это мелкие умения, но из них и складывается самостоятельность человека.

Вам понадобится время и терпение, чтобы научить ребенка справляться с разными домашними ситуациями. И объясните ему, что это знать нужно, потому что рассчитывать на "окей, гугл, как вылезти из застрявшего лифта" не стоит. Потому что не всегда под руками телефон с полным зарядом и интернетом. А некоторые ситуации требуют быстрой реакции и времени на поиск ответа не будет.

"Ты сломал - тебе и чинить"

Одна из больших ошибок современных родителей - сильная опека, да еще такая, что родители решают их проблемы за них самих. И это действительно плохо для развития ребенка. Важно научить ребенка вставать перед трудностями и решать их, особенно те, что они сами создали.

Если ваш ребенок находится в ситуации, где он в состоянии решить проблему - отойдите в сторону и наблюдайте, но не вмешивайтесь. Разрешите разобраться. От вас требуется только эмоциональная поддержка и совет - если спросит.

Кошелек на замок

Воспитывать ребенка в плане финансов очень сложно. Первое - прекращайте давать деньги каждый раз, как он попросит. Потому что это ничему ребенка не учит, разве разбалует. Наиболее полезной жизненной привычкой является умение держать свои расходы под контролем и управлять своими деньгами.

Второе - если ребенок уже начал самостоятельно зарабатывать деньги, научите откладывать определенную сумму и переводить ее на банковский счет. Начинать планировать свое будущее никогда не рано. Возможно, эти деньги понадобятся на обучение в университете, а может, для чего-то другого. Решать будет ваш отпрыск. Но ребенок поймет, что иметь какую-нибудь финансовую подушку безопасности - всегда хорошо.

Домашний быт

Если у вашего подростка вечный бардак в комнате, то это не значит, что он всю жизнь будет такой и будет иметь такой же хаос в своем доме. Но стоит учить с детства домашним делам: планированию бюджета, уборке, стирке, приготовлению пищи и всему, что нужно ребенку делать самому. В общежитии или квартире у ребенка будут соседи. И если он не будет приспособлен к аккуратности и бытовым делам, могут быть проблемы.

Забота об окружающих

Сострадание к миру и забота о ближних - отличный противовес эгоистичности. Есть несколько способов, посредством которых можно воспитать ребенка с эмпатией и умением делиться с окружающими. Вы можете устроить ребенка в местный приют для животных в качестве волонтера. Или вместе что-нибудь приготовить и раздать нуждающимся. Вы никогда не знаете, возможно, ребенок настолько это полюбит, что захочет построить целую карьеру в сфере помощи другим.

Научите доверять себе

В школе учат правилам, в университете - навыкам профессии, но никто, кроме родителей не может дать действительно важных и нужных в жизни навыков. Вам следует объяснить ребенку, что нужно следовать определенным законам. И при этом оставаться независимым и свободным в своих мыслях.

Помогите начать верить в себя и решения, которые он принимает. Конечно, ошибки будут, ведь это опыт, и после нескольких провалов ребенок научится поступать правильно. Объясните, что вам нужно слушать себя и свое сердце и доверять себе в первую очередь.