10 советов, как за минимум денег сделать дом максимально уютным

Покрасьте оконные рамы

Белые пластиковые окна есть почти в каждом доме, но не всегда они гармонично вписываются в интерьер. Чтобы оживить пространство, можно выкрасить рамы в соответствующий цвет. Это не требует много усилий, но результат будет впечатляющим - окна станут неотъемлемой частью вашего дизайна.

Наведите порядок на тумбочках

Чистота ассоциируется с роскошью, и тумбочки не исключение. Часто на них скапливается множество мелочей, что нарушает чувство уюта и новизны. Закрытые модели тумбочек могут помочь скрыть беспорядки и сохранить аккуратный вид комнаты.

Избавьтесь от магнитов на холодильнике

Раньше холодильники, покрытые магнитами, считались модными, но сегодня это выглядит устаревшим. Даже если на кухне царит порядок, магниты производят впечатление беспорядка. Вместо них можно привозить из путешествий стильные предметы декора, дополняющие интерьер.

Магниты на холодильнике - это прошлый век (фото: Pixabay.com)

Используйте светлые полотенца

Светлые полотенца, особенно белые, ассоциируются с чистотой и уютом, как в дорогих отелях. Они делают ванную более свежей и визуально просторной. Если белый цвет кажется непрактичным, можно выбрать полотенца пастельных оттенков, также создающих успокаивающую атмосферу.

Избавьтесь от старомодных люстр

Люстры с массивными плафонами часто выглядят старомодно и перегружают пространство. Вместо них выберите современные светильники, которые создадут уютную атмосферу и будут элегантно выглядеть. Современные модели доступны в магазинах и помогут избежать усталости глаз.

Выбирайте светлое постельное белье

Светлое постельное белье, равно как и полотенца, ассоциируется с комфортом и чистотой. Белый цвет практичный, поскольку его легко отбеливать и стирать при высоких температурах. Это также позволяет чаще менять наволочки, не нарушая общую гармонию постели.

Светлое постельное белье всегда придает впечатление чистоплотности (фото: Freepik.com)

Украсьте жилище живыми цветами

Живые цветы в вазах всегда придают интерьеру свежесть и элегантность. Они не только освежают комнату, но и придают чувство роскоши. В теплое время можно собирать полевые букеты, а зимой выбирать сухоцветы, чтобы сэкономить.

Используйте туго набитые подушки

Необычайно плотно набитые подушки всегда смотрятся свежо и роскошно. Для достижения такого эффекта не нужно покупать новые подушки каждые полгода. Секрет заключается в использовании наволочек меньшего размера, чем сама подушка, что делает ее более пышной и эффектной.

Вешайте шторы как можно выше

Шторы, закрепленные под самым потолком, зрительно повышают стены и придают простору легкости. Это создает иллюзию высоких потолков и делает комнату светлее. Если карниз расположен ниже, это может срезать высоту помещения.

Шторы до потолка уместны в каждом помещении (фото: Freepik.com)

Обращайте внимание на детали

Мелкие детали, такие как состояние розеток, плинтусов и ручек, оказывают влияние на общее впечатление от интерьера. Неухоженные элементы могут испортить вид даже самого красивого дизайна. Поэтому важно своевременно заменять и ремонтировать подобные вещи, чтобы поддерживать эстетику.