10 ошибок при покраске дома, которые портят всю работу

Покраска стен дома - важный этап в обновлении помещения во время ремонта. Однако во время окрашивания легко допустить ошибки, которые сводят на нет всю работу.

О самых распространенных ошибках при покраске стен рассказывает РБК-Украина (проект Style) со ссылкой на Martha Stewart .

Пропуск подготовительных работ

Пропуск подготовительных работ - одна из самых распространенных ошибок при покраске. Без должной подготовки на окрашенной поверхности могут появиться дефекты.

Например, это приведет к плохой адгезии краски к поверхности или поверхность может выглядеть не так равномерно, как вы хотите.

Не мыть стены

Мытье стен перед покраской - еще один важный этап подготовки, помогающий краске прилипать к поверхности. Теплая мыльная вода - лучший выбор. Агрессивные химические вещества будут разъедать краску с первого нанесения.

Необходимо всего-навсего убрать пыль, мусор и грязь, чтобы эти вещи не были окрашены, а затем отслоились и испортили покрытие всей стены в будущем.

Не использовать малярную ленту

Использовать малярную ленту или нет, зависит от уровня мастерства и сложности рельефа, но в целом это рекомендуется.

Малярная лента обеспечивает прямые линии, помогает избежать перекрытий и может помочь избежать попадания краски на такие поверхности, как лепнина или потолок. Поэтому отказ от малярной ленты для покраски стен может отрицательно повлиять на общий вид помещения.

Неправильный выбор грунтовки

Грунтовки - это специальные покрытия, предназначенные для устранения проблем с поверхностью, таких как пятна, налет, щелочность и слабая адгезия. Если выбрать неправильную грунтовку, это может повлиять на долговечность покрытия стен.

Отказ от грунтовки

Грунтовка является важным этапом в некоторых случаях, например при изменении цвета, окраске старых деревянных панелей или окраске поверхностей с облупленной или отслоенной краской. Пропуск этого этапа может быть большой ошибкой.

Грунтовка облегчает покраску стен (иллюстративное фото: Freepik)

Если не наносить во время окрашивания стен грунтовку, это может привести к ранним отслоениям краски, что приведет к разочарованию и дополнительным затратам.

Недостаточное количество краски

Недостаточное количество краски - достаточно распространенное заблуждение, но ее можно избежать при правильной планировке. К примеру, можно использовать онлайн-калькуляторы краски.

Но убедитесь, что калькулятор краски настроен на тип используемого продукта. Кроме этого, важно учитывать состояние основы, которую вы красите - например, старая деревянная поверхность, которую не красили несколько лет, поглотит больше краски, чем покажет онлайн-калькулятор.

Слишком рано наносить второй слой краски

Хотя может возникнуть соблазн нанести второй слой краски до того, как высохнет первый, стоит иметь терпение, чтобы получить хороший результат.

Дождавшись полного высыхания первого слоя перед нанесением второго, вы обеспечите надлежащую адгезию и предотвратите размазывание или поднятие краски, что приведет к получению гладкого и ровного покрытия.

Выбор неправильного типа краски

Покупка неправильной краски может привести к преждевременному выходу краски из строя и сделать ваш ремонт более дорогим и трудоемким.

Обычно на банке с краской указано, для какого материала ее следует использовать и сколько она будет сохнуть. Помимо этого, перед покупкой краски можно посмотреть примеры разных окрашенных поверхностей.

Выбор неправильной кисти

Использование неправильной кисти может отрицательно повлиять на нанесение краски и даже усложнить работу. Для всех красок на водной основе рекомендуется использовать кисти из синтетического ворса, а для масляных красок - из натурального ворса.

Выбор кисти для покраски стен влияет на результат (иллюстративное фото: Freepik)

Если вы все еще не уверены, какой кистью пользоваться, проверьте этикетку, поскольку на многих продуктах указано, для каких красок они лучше всего подходят.

Не проверять краску на поверхности

Перед тем как покрасить всю стену, обязательно проведите цветовой тест. Нанесите образцы цвета на стену и проверьте, как свет изменяет его. Свет отличается утром, днем и ночью, что влияет на то, каким будет казаться цвет.

Чтобы быть уверенным в своем выборе цвета, подождите несколько дней и оцените вид помещения, прежде чем окрашивать всю поверхность.