10 парфюмов, которые выбирают богатые женщины: они сводят с ума

Chanel N°5 - вечная классика

Chanel N°5 - это легенда в мире парфюмерии, созданная еще в 1921 году. Его композиция построена на сложной симфонии альдегидов, которые придают аромату воздушную легкость. В сердце аромата раскрывается роскошный букет жасмина, розы и иланг-иланга, а шлейф очаровывает нотами ванили, сандалового дерева и амбры. Это аромат для женщин, которые любят классику и элегантность.

Creed Aventus for Her - олицетворение силы

Этот парфюм - это сила и женская энергия. Начальные ноты яблока, бергамота и ананаса создают сочный взрыв свежести. В сердце раскрываются роза, пачули и сандал, а шлейф завораживает мускусом и иланг-илангом. Это аромат для амбициозных и независимых женщин.

Tom Ford Black Orchid - глубокая чувственность

Этот парфюм создан для того, чтобы соблазнять. Насыщенная композиция начинается с трюфеля, черного перца и иланг-иланга. В сердце аромата - редкая черная орхидея, а база очаровывает шоколадом, ванилью и пачули. Это идеальный выбор для вечерних выходов и романтических свиданий.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 - символ роскоши

Baccarat Rouge 540 - это аромат, который стал настоящим символом статуса. Он открывается уникальным сочетанием шафрана и жасмина. В сердце парфюма раскрываются амбра и древесина, создавая теплую, глубокую композицию. Это выбор женщин, которые хотят выделяться даже в толпе.

Byredo Gypsy Water - легкость и свобода

Gypsy Water - это аромат для женщин, которые ценят путешествия, природу и свободу. Свежее начало из нот можжевельника, лимона и бергамота гармонично дополняется теплым сердцем из сосновых иголок, ладана и амбры. Это легкий, но изысканный аромат для ежедневного использования.

Jo Malone Peony & Blush Suede - очаровательная нежность

Этот аромат от Jo Malone - идеальное воплощение женственности. Ноты сочного красного яблока и деликатного пиона создают сладкое начало. В сердце аромата - розовые лепестки и белый мускус, а шлейф украшают мягкие кожаные ноты. Это аромат, который подходит для романтических встреч.

Dior J'adore - элегантность в каждой капле

J'adore - это символ утонченности. Его композиция открывается свежими нотами бергамота и дыни, которые переходят в сердце из магнолии, жасмина и розы. В шлейфе чувственно раскрываются ваниль и сандаловое дерево. Этот аромат подходит для дневного и вечернего выхода, подчеркивая статус и стиль.

Amouage Honour Woman - искусство парфюмерии

Amouage - это роскошь, которая говорит сама за себя. Honour Woman открывается нотами перца и кориандра. В сердце - белый жасмин, тубероза и лилия, которые создают утонченную композицию. Шлейф из ладана, опопонакса и амбры добавляет аромату загадочности.

Yves Saint Laurent Libre - смелость и свобода

Libre - это аромат для женщин, которые не боятся быть собой. Лаванда из Франции в сочетании со сладким мандарином и черными смородиновыми листьями создает свежий старт. В сердце - флердоранж и жасмин, а в шлейфе - ваниль, кедр и мускус. Аромат подчеркивает уверенность и смелость своей обладательницы.

Killian Love, Don't Be Shy - сладкий соблазн

Этот аромат выбирают женщины, которые хотят подчеркнуть свою нежность и чувственность. Ноты нероли и розового перца создают яркий старт, в сердце раскрывается апельсиновый цвет и жасмин, а база из карамели, ванили и белого меда добавляет сладости. Это аромат для романтичных натур, которые любят оставлять впечатления.