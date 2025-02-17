10 овощей, которые надо посадить в марте на огороде для щедрого урожая

Редис

Редис - идеальный выбор для нетерпеливых огородников! Он чрезвычайно холодостойкий и всходит даже при +2 градусах. Он не прихотлив к почве, но лучше всего растет на легких, плодородных почвах. Редис можно сеять непосредственно в открытый грунт уже с начала марта, если позволяет погода. Для непрерывного получения урожая, посев можно повторять каждые 2-3 недели. По словам экспертов, чтобы редис не становился горьким, его нужно регулярно поливать, особенно в сухую погоду.

Морковь

Еще один важный овощ на украинском огороде, и март - отличное время для ее посева. Ранние сорта моркови, посеянные в марте, дадут урожай уже летом. Морковь любит рыхлую, хорошо дренированную почву и солнечное место. Перед посевом семена моркови рекомендуется замочить для ускорения прорастания. Кстати, если хотите, чтобы морковь была слаще, добавьте в почву древесную золу - она улучшает вкус корнеплодов.

Свекла

Свекла, как и морковь, относится к холодостойким культурам, которые можно сеять в марте. Ранние сорта свеклы, посеянные в марте, будут готовы к сбору уже в середине лета. Свекла хорошо растет на разных типах почв, но лучше всего предпочитает плодородные, рыхлые почвы.

Салат

Салат - это источник ранних витаминов и свежей зелени. Он очень холодостойкий и неприхотливый. Салат можно сеять непосредственно в открытый грунт уже в марте или выращивать через рассаду для еще более раннего урожая. Для салата нужна плодородная, хорошо увлажненная почва и солнечное или полутенистое место. Посев салата можно повторять каждые 2 недели для непрерывного получения свежей зелени.

Шпинат

Шпинат растет быстро - посадили, а через пару недель уже можно рвать первые листья. Он хорошо растет на разных типах почв, но наилучший результат показывает на плодородных, хорошо дренированных почвах. Для шпината лучше всего подойдет полутенистое место.

Уже в марте можно сажать растения для раннего урожая (фото: Freepik.com)

Лук-севок

Первый месяц весны - идеальное время для посадки лука-севка. Посадка в марте позволяет получить крупные луковицы к концу лета. Он неприхотлив, но любит солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Перед посадкой лук-севок рекомендуется прогреть и обработать раствором марганцовки для профилактики заболеваний.

Чеснок (яровой)

Хотя озимый чеснок сажают осенью, яровой чеснок прекрасно сажают и весной, в марте. Весенний чеснок хранится лучше озимого и также дает хороший урожай. Для чеснока нужно солнечное место и плодородная, рыхлая почва. Перед посадкой зубчики чеснока рекомендуется разделить и обработать фунгицидом.

Ранний картофель

Для получения сверхраннего картофеля, его нужно начать готовить к посадке уже в марте. Проращивание картофеля в ящиках на свету способствует получению крепких ростков и более раннему урожаю. Высаживать пророщенный картофель в открытый грунт можно будет уже в апреле, как только почва прогреется.

Горох

Горох - это холодостойкая культура, которую также можно сеять в марте. Ранний горох даст сочные стручки уже летом. Он не прихотлив к почве, но лучше всего растет на легких, плодородных почвах. Перед посевом семена гороха рекомендуется замочить для ускорения прорастания.

Брюква и репа

Эти корнеплоды также относятся к холодостойким культурам, которые можно сеять в марте. Конечно, брюква и репа не так популярны, как картофель или морковь, но они являются ценным источником витаминов и микроэлементов, а также отлично хранятся зимой. Для них нужна рыхлая, плодородная почва и солнечное место.

Общие рекомендации для посадки овощей в марте

Подготовьте почву для посадки. Перекопайте грядки, внесите органические удобрения (компост, перегной), разрыхлите почву.

Учитывайте погоду. Следите за прогнозом погоды, особенно на ночные заморозки. При необходимости подготовьте укрытие для молодых растений.

Соблюдайте севооборот. Не сажайте одни и те же культуры на одном месте несколько лет подряд.

Поливайте посадки. Регулярный полив особенно важен на начальном этапе роста растений.

Мульчируйте грядки. Мульчирование (соломой, опилками, скошенной травой) поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Следуя этим советам, вы сможете получить отличный урожай на своем огороде.