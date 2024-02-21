10 опор для того, чтобы быть счастливм

Абсолютно не интересуйтесь тем, что думают другие

Вы делаете то, что считаете нужным. Возможно, ваши действия ошибочны, но это ваш опыт, и он бесценен. Всем нравятся уверенные в себе независимые люди, имеющие четкую жизненную позицию. Станьте таким человеком и идите по жизни с достоинством, а не оглядывайтесь каждый раз в поисках одобрения или осуждения окружающих.

Учитесь видеть ситуацию со стороны

Не бывает ни однозначных побед, ни однозначных поражений. Поэтому лучше всего - оставаться нейтральным. Это непросто, но этому следует научиться. Если следовать китайской мудрости, то правильно поступит тот, кто будет смотреть на свою жизнь отстраненно - подобно тому, как сидящая на горе обезьяна наблюдает сверху за схваткой двух тигров.

Не испытывайте себя жалостью

Все мы склонны о чем-то жалеть, но нет ничего более пустого и бесполезного. "Сочувствие не должно длиться более пяти минут", - говорит американский психолог Олаф Майнер. Окунаясь в самоедство, вы теряете не только время, но и огромное количество жизненной энергии.

Сопротивления для счастливой жизни (фото: Freepik)

Научитесь благодарить

И это не очередная благодарность, а идущая от самого сердца. Благодарность способна сотворить с нашей жизнью настоящее чудо, и дело здесь вот в чем: когда мы благодарим, мы фокусируемся не на том, чего у нас нет, а на том, что есть, а подобное, как известно, притягивает подобное.

Берегите чувство новизны

Радостные события должны стать генератором ваших будущих побед, поэтому снова и снова вызывайте в памяти и переживайте все оттенки счастливых эмоциональных состояний. Ставить перед собой новые цели и достигать их - это прекрасно. Но очень часто в погоне за тем, чего еще нет, мы не успеваем полностью насладиться тем, что уже есть. Это и делает нас несчастными.

Научитесь смеяться над собой

Ирония - прекрасное качество. Но если человек может быть ироничным по отношению к самому себе, он неуязвим. Психологи считают, что самоирония - признак развитого интеллекта. Способность смеяться над самим собой присуща только сильным духом и разумом людям, превосходящим любые предрассудки, она напрямую связана с жизнерадостностью и оптимизмом.

Живите только сегодняшним днем

Так просто и гениально сформулировал одну из повадок счастливых людей американский психолог Дейл Карнеги. Люди, живущие под гнетом прошлых ошибок, ярлыков и отрицательного опыта, с одной стороны, и под страхом потерпеть неудачу в будущем - с другой, не живут совсем. Они больше похожи на свежемороженых зомби. Их парализует страх, и они не способны понять, что нет ни вчера, ни завтра, а есть только сегодня.

Никогда не прекращайте учиться

Книги, путешествия, новые хобби, иностранные языки, желание познать этот мир и никогда не прекращать удивляться, ни у 8, ни в 80 лет - это еще одна замечательная привычка счастливых людей, потому что именно это дает им возможность реализовать себя.

Никогда и никому не завидуйте

На свете есть только один человек, с которым вы можете себя сравнивать - это вы сами, но в прошлом. И если сегодня вы стали хоть немного лучше, чем вчера - вы победитель и имеете право завидовать самому себе.

Будьте уверены в себе

Людей, уверенно идущих по жизни, объединяет особый взгляд на мир. Они счастливы не столько потому, что им непрестанно улыбается фортуна, а потому, что они выработали привычки, позволяющие оставаться на коне и легко справляться с трудностями и неудачами.