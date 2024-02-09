10 новых украинских песен, которые вы должны послушать сегодня

THE HARDKISS - "Тільки там"

"Иногда в отношениях мы ищем не другого человека, мы ищем других себя. Иногда, для того, чтобы научиться ценить то, что имеешь, человек должен прожить жизнь, пройти метаморфозы. Иногда двое должны отпустит друг друга, дать время, чтобы потом встретиться обновленными, сильными, способными любить и отдавать по-настоящему", - комментирует песню и атмосферное видео на нее Юлия Санина, которой СМИ приписывают развод…

YAKTAK - "Нижча зростом"

Исполнитель хитов "Порічка", "Погляд", "Уночі", "Чекає вдома", финалист Нацотбора Евровидения презентовал свой первый альбом. "Під гітару" - это творческий дневник, в котором каждый раздел - это отражение разных этапов жизни и эмоциональных переживаний кумира молодежи. Каждая песня в альбоме рассказывает свою уникальную историю: любовь к семье, любимой, музыке, родному краю. А мы предлагаем насладиться треком "Нижча зростом".

KOZAK SYSTEM - "Люди-Титани"

Новое творение "казаков" - о Несокрушимых и Непокоренных. О тех, кто получил серьезные ранения, учится жить дальше.

"Люди-Титаны - это те, кто не упал духом, кто нашел в себе силы, видит новые горизонты и вдохновляет других", - комментирует Иван Леньо.

Сильный трек и видео, от которого мурашки по телу.

ADAM - "Серед зими"

Снова хорошая песня от Михаила Клименко, после прослушивания которой становится спокойно и появляется вера в чистую, как снег, любовь.

Grosu - "I Love You"

Героями нового клипа на песню певицы о любви стали воспитанники Черновицкого областного учебно-реабилитационного центра №1 для детей с нарушением слуха.

"Люблю" должно звучать на всех языках мира, включая жестовом", - комментирует Алина. Очень трогательно получилось!

VLADA K - "Зміни"

В своей новой песне Влада делится со всеми важной для нее темой чувств, характерных для ее возраста, темой новых выборов и ожидания прекрасного будущего.

LOBODA - "Mentor"

Светлана Лобода презентовала новый трек на украинском и экзотическое видео к нему. Эта песня "о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это порой ни было". Потому что, уверена певица, "только так можно проложить дорогу к счастью".

OKS - "Небо"

Глубокий и лирический исполнитель, финалист шоу "Голос країни 10" и автор хита "Ніченька", представляет новый трек "о тоске и болезненных воспоминаниях о человеке, который когда-то был близок".

GOLUBENKO и NICHKA - "Тікай"

Новая песня тандема затрагивает тему пустоты, возникающую от потери и разочарования в отношениях. Главный персонаж описывает сложность привыкания к одиночеству и тишине после расставания, но одновременно подчеркивает важность этого процесса для исцеления.

KASATKA INGA - "Україна"

Певица записала римейк на трек известной андеграундной группы Nokturnal Mortum, которая "уже 30 лет несет в свет глубинную украинскую культуру, музыку и мифологию".